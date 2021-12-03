В сети завирусился ролик с роботом Ameca от компании Engineered Arts. Его основная особенность — реалистичная мимика, которая очень точно копирует эмоции человека.
По словам производителя, такого точного с человеческой мимикой удалось добиться с помощью специально запрограммированного искусственного интеллекта. В компании Engineered Arts заявляют, что Ameca — самый совершенный на сегодня гуманоид, которого можно использовать для различных целей.
«Вы можете использовать его для развития и демонстрации своих достижений в области машинного обучения. Этот робот является цифровым интерфейсом к реальному миру», — Engineered Arts.
Аппаратное обеспечение Ameca — разработка, основанная на исследования в области робототехники. В качестве платформы используется технология Mesmer — система Engineered Arts для создания реалистичных роботов-гуманоидов.
Робота Ameca можно использовать для привлечения внимания, например, на мероприятиях. Модульная архитектура позволяет обновлять программные и аппаратные составляющие.
Engineered Arts — британский разработчик и производитель человекоподобных роботов, которые используются в научных центрах, тематических парках и на предприятиях. Компанию основал Уилл Джексон и сначала они занимались различными инсталляциями, но позднее решили «оживить» своих персонажей. Сейчас по всему миру используется более 100 роботов от Engineered Arts.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Мало дипфейков, когда уже не знаешь даже на видео человек это или монтаж. Скоро не будем понимать человек это или робот.
Так себе переспективы...