Робот

В сети завирусился ролик с роботом Ameca от компании Engineered Arts. Его основная особенность — реалистичная мимика, которая очень точно копирует эмоции человека.

По словам производителя, такого точного с человеческой мимикой удалось добиться с помощью специально запрограммированного искусственного интеллекта. В компании Engineered Arts заявляют, что Ameca — самый совершенный на сегодня гуманоид, которого можно использовать для различных целей.


«Вы можете использовать его для развития и демонстрации своих достижений в области машинного обучения. Этот робот является цифровым интерфейсом к реальному миру», — Engineered Arts.

Аппаратное обеспечение Ameca — разработка, основанная на исследования в области робототехники. В качестве платформы используется технология Mesmer — система Engineered Arts для создания реалистичных роботов-гуманоидов.

Робота Ameca можно использовать для привлечения внимания, например, на мероприятиях. Модульная архитектура позволяет обновлять программные и аппаратные составляющие. 

Engineered Arts — британский разработчик и производитель человекоподобных роботов, которые используются в научных центрах, тематических парках и на предприятиях. Компанию основал Уилл Джексон и сначала они занимались различными инсталляциями, но позднее решили «оживить» своих персонажей. Сейчас по всему миру используется более 100 роботов от Engineered Arts.


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