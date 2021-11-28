Воронежские студенты из Военно-воздушной академии сконструировали камень-разведчик. Об этом сообщает российский сайт tvzvezda.ru.На первый взгляд это простой пестрый булыжник, похожий на гранитный. Однако всё не так, как кажется. Студенты военной академии в Воронеже замаскировали под камень целый роботизированный комплекс для слежки. Сейчас «камень-разведчик» проходит тестирование в академическом саду камней.Согласно источнику, этот «умный» булыжник курсанты конструировали более трех лет — разработка велась под руководством Научно-технического комитета ВС. Сложность состояла в том, что устройство необходимо было не только физически собрать, но и написать для него специальный софт. В результате получился такой вот забавный на вид девайс.