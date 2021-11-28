Воронежские студенты из Военно-воздушной академии сконструировали камень-разведчик. Об этом сообщает российский сайт tvzvezda.ru. 

На первый взгляд это простой пестрый булыжник, похожий на гранитный. Однако всё не так, как кажется. Студенты военной академии в Воронеже замаскировали под камень целый роботизированный комплекс для слежки. Сейчас «камень-разведчик» проходит тестирование в академическом саду камней. 

Камень

Камень

Камень

Согласно источнику, этот «умный» булыжник курсанты конструировали более трех лет — разработка велась под руководством Научно-технического комитета ВС. Сложность состояла в том, что устройство необходимо было не только физически собрать, но и написать для него специальный софт. В результате получился такой вот забавный на вид девайс. 

Камень
«Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса, это интегрирование двух языков для работы данного комплекса. Это C+ и Python», — курсант Никандр Емец
«Камень-разведчик» умеет передвигаться на гусеницах, преодолевать небольшие неровности дороги (углубления и пригорки), а также разные типы покрытий — асфальт, грунт, трава, редколесье. Кроме того, он оснащен датчиками движения, камерой, которая выдвигается из верхней «панели» корпуса, а также микрофонами. В режиме ожидания «умный булыжник» может находиться почти сутки, но при обнаружении движения рядом с собой он «оживает» — включает камеру и микрофоны, и передает данные в режиме реального времени прямо на центральный компьютер. 




Ранее мы рассказали о другом российском изобретении — роботе «DJ Робо». Правда, концепция у него несколько иная. Конструктор продает его за четверть миллиона рублей.



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Источник:

tvzvezda.ru tvzvezda.ru

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