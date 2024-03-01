Представлен самый доступный гибкий смартфон современности

Фото: Blackview



На MWC 2024 в Барселоне представлена бюджетная новинка от Blackview. О ней написали в Gizmochina.



Ранее мы писали о доступной раскладушке Nubia Flip 5, которая стоит всего $599. Теперь же появился еще более дешевый раскладной смартфон от китайского бренда Blackview — Hero 10. Он оснащен на уровне среднебюджетного «китайца», при этом получил неплохую складную матрицу.









Фото: Blackview



За производительность в новинке отвечает чип MTK Helio G99 и 12/256 Гб памяти, а за качество съемки — основной 108 Мп-модуль и фронталка на 32 Мп. Что касается дисплея, то его диагональ 6,9 дюйма, разрешение — 2790 x 1188, а частота обновления изображения 120 Гц. Емкость аккумулятора не впечатляет — всего 2630 мАч. Устройство поставляется с Android 13 на борту и фирменной оболочкой DokeOS 3.1.







Blackview Hero 10 будет продаваться от 399 евро, что составляет примерно 40 тысяч рублей по текущему курсу. За производительность в новинке отвечает чип MTK Helio G99 и 12/256 Гб памяти, а за качество съемки — основной 108 Мп-модуль и фронталка на 32 Мп. Что касается дисплея, то его диагональ 6,9 дюйма, разрешение — 2790 x 1188, а частота обновления изображения 120 Гц. Емкость аккумулятора не впечатляет — всего 2630 мАч. Устройство поставляется с Android 13 на борту и фирменной оболочкой DokeOS 3.1.Blackview Hero 10 будет продаваться от 399 евро, что составляет примерно 40 тысяч рублей по текущему курсу.