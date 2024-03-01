Представлен самый доступный гибкий смартфон современности

Олег

Фото: Blackview

Фото: Blackview

На MWC 2024 в Барселоне представлена бюджетная новинка от Blackview. О ней написали в Gizmochina.

Ранее мы писали о доступной раскладушке Nubia Flip 5, которая стоит всего $599. Теперь же появился еще более дешевый раскладной смартфон от китайского бренда Blackview — Hero 10. Он оснащен на уровне среднебюджетного «китайца», при этом получил неплохую складную матрицу.

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Фото: Blackview
Фото: Blackview

За производительность в новинке отвечает чип MTK Helio G99 и 12/256 Гб памяти, а за качество съемки — основной 108 Мп-модуль и фронталка на 32 Мп. Что касается дисплея, то его диагональ 6,9 дюйма, разрешение — 2790 x 1188, а частота обновления изображения 120 Гц. Емкость аккумулятора не впечатляет — всего 2630 мАч. Устройство поставляется с Android 13 на борту и фирменной оболочкой DokeOS 3.1.



Blackview Hero 10 будет продаваться от 399 евро, что составляет примерно 40 тысяч рублей по текущему курсу. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+280
Sergey2048
Процесс пошёл, ждём ...
час назад в 16:32
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