Приложение ВТБ перестанет работать на всех iPhone с 15 декабря

Банковское приложение ВТБ под названием «Всё просто» скоро перестанет работать на iOS.
Программа попала в App Store весной 2023 года, и скрывалась под видом ресторанного справочника, но спустя время её рассекретили и удалили. Тогда же представители ВТБ заявили, что уже установленные приложения продолжат работать на iPhone.
Сегодня появилась информация, что с 15 декабря 2023 года банковское приложение «Всё просто» перестанет работать. Банк рекомендует клиентам перейти на использование веб-версии ВТБ Онлайн или бота VK
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