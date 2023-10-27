Приложение ВТБ перестанет работать на всех iPhone с 15 декабря

Фархад
VTB

Банковское приложение ВТБ под названием «Всё просто» скоро перестанет работать на iOS.

Программа попала в App Store весной 2023 года, и скрывалась под видом ресторанного справочника, но спустя время её рассекретили и удалили. Тогда же представители ВТБ заявили, что уже установленные приложения продолжат работать на iPhone.

Сегодня появилась информация, что с 15 декабря 2023 года банковское приложение «Всё просто» перестанет работать. Банк рекомендует клиентам перейти на использование веб-версии ВТБ Онлайн или бота VK.
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Комментарии

+27
Accelerator
Чёт ерунда не актуальная. Никто никакого бота не предлагает, клиентам в отделении говорят какую программу установить и всё работает.
P.s. Это не какой не «справочник».
27 октября 2023 в 17:48
#
+64
MRS
Да его совсем прикрыть надо😂
Вчера в 19:10
#
Сергей Вахтин
+122
Сергей Вахтин
Банкам запрещено осуществлять операции через иностранные социальные сети.
Автору не следует распространять заведомо ложную информацию.
Вчера в 19:17
#
YABLOKOFON
+277
YABLOKOFON Сергей Вахтин
Когда это вк под покровительством товарища майора иностранной сетью стала?
Вчера в 20:13
#
+112
migachevm
второй в списке самых унылых банков… не жаль
Сегодня в 02:02
#
+17
horizon migachevm
Какой же банк номер 1 у вас?
34 минуты назад
#
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