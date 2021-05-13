





До лета осталось не так много времени, а в некоторых регионах СНГ температура уже устойчиво больше 20 градусов по Цельсию. Так что новый продукт Xiaomi, выпущенный ее подразделением ZMI, как раз кстати — это вентилятор, предназначенный для ношения на шее. Называется он ZMI Hanging Neck Folding Fan, стоит 15 долларов (1100 рублей) и его можно будет купить уже 15 мая.Хотя вентилятор предназначен для ношения на шее, его вполне можно установить и на стол — угол наклона от 0 до 120° это позволяет. Что касается времени автономной работы, то оно составляет от 4 до 13 часов в зависимости от скорости вращения. Вентилятор доступен в белом, розовом и зеленом цветах, есть RGB-подсветка.Устройство может похвастаться тихим бесщеточным мотором и 7 лопастями. Xiaomi также отмечает, что его легко разобрать для чистки. Заряжается вентилятор через USB-C, соответствующий кабель есть в комплекте.