





Раджа Кодури, старший вице-президент Intel, в последнее время радует нас информацией о будущих технологиях компании, и теперь он показал «петафлопс на ладони» — мощнейший чип для ускорителя Xe-HPC Ponte Vecchio, который предназначен для высокопроизводительных вычислений на серверах.Что любопытно, этот процессор на одной подложке имеет 47 «магических ячеек» (magical tiles, видимо имеются ввиду кристаллы), а суммарно в них расположено более 100 миллиардов транзисторов. Это полноценная SoC, включающая в себя вычислительные блоки, кэш, контроллеры ввода-вывода и различные шины, причем все они базируются на разных техпроцессах.При этом Кодури отметил, что на создание такого монстра ушло всего два года — это действительно впечатляет, обычно на новые архитектурные решения тратится в разы больше времени. Производительность Xe-HPC Ponte Vecchio достигает 1 петафлопса — правда, Intel не указывает, в каких именно операциях, поэтому проводить сравнения сложно: так, в некоторых задачах это всего на треть меньше, чем у суперкомпьютера МГУ «Ломоносов».Также нет никакой информации ни о тепловыделении такого огромного процессора, ни о его цене и дате выхода. Однако с уверенностью можно сказать, что массовым он не станет, и скорее всего осядет лишь в мощных и дорогих серверах.