





Представьте на секунду, что, купив линейку длиной 15 сантиметров, вы легким мановением руки можете превратить ее уже в 20-сантиметровую. Фантастика, скажете вы? Ну, такая магия происходит в мире компьютеров уже больше трех десятилетий. Вернее, происходила — судя по текущим тенденциям, производители намеренно убивают домашний оверклокинг, он же разгон. Но зачем и что будет дальше? Об этом мы сегодня и поговорим.Рассказывать про историю оверклокинга можно долго, нас же интересует ее последняя часть, которую можно кратко описать фразой «не можешь победить революцию — возглавь ее»: вместо того, чтобы продолжать запрещать разгон, что Intel, что AMD создали чипсеты и специальные процессоры, тактовую частоту которых можно вполне официально поднять. Теоретически, за последние несколько лет здесь ничего не изменилось, но на практике...Да, все именно так и происходит с современными AMD Ryzen 3000. Они стали крайне популярны, отхватив себе более 80% продаж в Европе, из-за отличного соотношения цены и производительности: зачем брать за условные €500 8-ядерный процессор Intel, если за эту же сумму можно взять 12-ядерный процессор AMD?Однако тут не все так просто. Да, официально эти процессоры имеют очень высокую частоту авторазгона — в случае с 16-ядерным Ryzen 9 3950X она составляет целых 4.7 ГГц. На деле, если нагрузить все или почти все ядра, частота опустится чуть ниже 4 ГГц, что тоже неплохо. Собственно, такая схема Turbo Boost (у AMD эта технология называется Precision Boost) не нова и есть в процессорах от Intel почти 10 лет. Она удобна тем, что обеспечивает и отличную одноядерную, и неплохую многоядерную производительность. И мы все привыкли, что если одно ядро CPU способно работать на высокой частоте, то можно путем оверклокинга заставить всего его ядра работать на такой частоте.Но вот незадача — тот же вышеуказанный Ryzen 9 получается в лучшем случае разогнать до 4.1-4.2 ГГц, а дальше никак. Проблема тут и в высоких температурах, и в том, что приходится выставлять уже опасные для ежедневного использования напряжения. Почему так происходит? Неужели в этом CPU одни ядра лучше других? Да, все именно так.Дело в том, что создать монолитный огромный кристалл с 16 ядрами, кэшем, шинами и прочей «требухой» стоит дорого, к тому же при малейшем браке в каком-либо его блоке такой процессор скорее всего идет под списание. Именно по этой причине высокопроизводительная линейка CPU Intel с процессорами X-серии всегда стоила дорого. Разумеется, AMD не хотела выставлять ценник на свои десктопные процессоры под 1000 долларов, поэтому она пошла другим путем — разбила один большой кристалл на несколько мелких.В случае с Ryzen 3000 может быть до двух 8-ядерных чипов с кэшем и один общий чип-хаб с различными контроллерами и шинами. Это, очевидно, существенно снижает общую себестоимость процессора, а заодно и открывает возможности для легкого мухлежа. Как же он выглядит? Очень просто — в 12- и 16-ядерных Ryzen 9 один из «ядерных» кристаллов является «годным», а второй «негодным».И, я думаю, вы уже догадались, как это выглядит на практике: ядра одного чипа отлично разгоняются и действительно могут достигать частот выше 4.5 ГГц, а вот ядра второго еле-еле переползают за отметку в 4 ГГц. В итоге такая конструкция получается идеальна для технологии Precision Boost, когда чем меньше ядер нагружено — тем выше частота оставшихся, но, увы, это напрочь убивает старый добрый оверклокинг, потому что «негодный» чип тянет на дно весь процессор.Что касается высоких температур, они тут также были очевидны: взгляните на модель современного Intel Core i9 выше. «Горячие» ядра (золотистые) окружают различные более холодные контроллеры, играющие роль радиаторов, из-за чего отвести тепло от такого чипа не очень сложно. А вот в случае с AMD это не так — мало того что у Ryzen 3000 ядра выделены в отдельные чипы, они еще и выполнены по 7 нм техпроцессу, то есть площадь самих кристаллов оказывается совсем маленькой, и отвести от них тепло становится крайне проблематично. А с учетом того, что чипы с ядрами еще и сдвинуты относительно центра процессора, где прижим системы охлаждения максимален, мы и получаем почти 90 градусов в тестах даже на стоковых частотах.Вот и получается, что, фиксируя более высокую частоту на все ядра, вы на смешные 5-7% поднимите многоядерную производительность, но с учетом того, что 24-32 потока может использовать далеко не весь софт, вы скорее всего куда больше проиграете в производительности в тех же играх или обычных повседневных задачах. Так что, как видите, абсурд в названии пункта никакой не абсурд, а суровая реальность.А как же Boost Clock Override и Precision Boost Overdrive (PBO), спросят некоторые из вас? Первая технология позволяет поднять максимальную частоту Ryzen 3000 в авторазгоне на 0-200 МГц. И ключевая цифра тут — 0. В случае с многоядерной нагрузкой частота повышается от силы на 50-100 МГц, что приносит жалкие единицы процентов прироста производительности, и то далеко не всегда. Вторая технология позволяет увеличить лимиты по тепловыделению и току на процессоре, что также в теории должно увеличить его производительность. Тут ключевое слово — в теории. Результаты работы этих функций можно оценить на картинке:Тут возникает один вопрос — почему AMD уже с завода так сильно «поджимает» частоты, не оставляя оверклокерам шансов на дальнейший разгон? Все просто: какой бы крутой ни была архитектура Zen 2 в рабочих задачах, в играх Skylake от Intel все еще лучше, и единственный способ уменьшить разрыв — это как можно сильнее поднять малоядерную производительность. И, конечно, при выборе конкуренция vs оверклокинг AMD разумеется пошла по первому пути.Возможно, проблема разгона касается только текущего поколения процессоров AMD, спросите вы? К сожалению, судя по всему нет. Новые десктопные Ryzen 4000 также получат многокристальную структуру, а, значит, снова будут «годные» и «негодные» чипы, разгон которых вместе не имеет смысла, да и в размерах они разумеется не увеличатся, так как останется 7 нм техпроцесс.Ладно, а как обстоят дела в «синем» лагере? Ведь у Intel в свое время был «король оверклокинга» — легендарный Core i7-2600K, который при родной частоте в ~3.5 ГГц даже под воздушным кулером нередко гнался аж до 5 ГГц. Чем же может похвастаться его правнук, 10-ядерный Core i9-10900K? Ну, например, практически полным отсутствием разгона.Почему так? Intel вот уже на протяжении 5 лет «доит» 14 нм архитектуру Skylake, с каждым поколением наращивая число ядер и частоту. А с учетом того, что технологических изменений за все это время не было, компания загнала сама себя в ловушку — единственным для нее способом поднятия малоядерной производительности является увеличение частот раз за разом, а это, в свою очередь, тянет за собой существенное увеличение энергопотребления. В итоге по официальным данным Intel ее топовый Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт. Без всякого разгона.Отвести такое количество тепла могут или полуторакилограммовые суперкулеры, или же трехсекционные системы жидкостного охлаждения. И то с большим трудом — даже в полном стоке температура ядер в тестах может достигать 90 градусов и выше. Очевидно, в таких условиях говорить о разгоне просто нет смысла: если вы не запаслись сосудом Дьюара с жидим азотом, повышение частоты просто противопоказано, в лучшем случае вы получите прирост в смешные 100-200 МГц или 2-4%, которые даже в бенчмарках не всегда получится увидеть.Изменится что-либо в будущем? В лучшую сторону — вряд ли. Intel уже несколько лет ограничивается 10 нм решениями только в ноутбуках по той простой причине, что ей не удается существенно нарастить частоту, дабы ее новинки в десктопах не проигрывали «старичкам» на Skylake в одноядерной производительности. Поэтому, скорее всего, когда компания все-таки выпустит такие чипы, их частотный потенциал будет выбран сразу с завода, то есть опять же ни о каком серьезном разгоне речи идти не будет.Да все тоже самое. Возьмем, например, мегапопулярный 6-ядерный Ryzen 5 3600, который стоит почти вдвое дешевле 6-ядерного Core i7-8700K, с которым он конкурирует по производительности. Технология Precision Boost позволяет ему работать на частоте до 4.4 ГГц на одно ядро и около 4 ГГц на все ядра. В случае с ручным оверклокингом вы получите скорее всего около 4.1-4.15 ГГц на все ядра, то есть смешной прирост в несколько процентов, и к тому же проиграете в малоядерной производительности.Ладно, а у Intel как дела? Их середнячком в текущей линейке является 6-ядерный Core i5-10600K, который разгоняется до 4.8 ГГц на одно ядро и до 4.5 ГГц на все ядра. С учетом того, что в данном случае используется отбраковка от полного 10-ядерного кристалла, в среднем ручной разгон остановится на 4.8-4.9 ГГц, дав вам целых... 7% прироста производительности. Ради этого точно стоит брать мощный кулер и дорогую плату на Z-чипсете (нет).Окей, с процессорами все плохо, но может видеокарты разгоном радуют? И снова нет, но уже по другим причинам. Если история разгона процессоров была достаточно бурной, с запретами и выпуском специальных разгонных CPU, то с видеокартами все было достаточно просто — ни Nvidia, ни AMD практически никогда не запрещали оверклокинг своих видеочипов даже в ноутбуках, но при этом и никак ему не помогали.И где-то в середине нулевых это играло оверклокерам на руку: видеокарты развивались очень бурно, каждый год появлялись новые вычислительные блоки, новые шейдеры, новые версии DirectX, новые виды видеопамяти, быстро сменялись техпроцессы и так далее. В итоге это нередко приводило к тому, что формально в одной линейке видеокарт собирались чипы двух, а то и трех поколений. Ну и уж в такой неразберихе постоянно находились GPU, которые были программно урезаны и их можно было неплохо разогнать, чему производители, как я уже писал выше, совершенно не мешали.Но последние десять лет все изменилось. Знаете, какие видеокарты все еще поддерживают самый новый графический API — DirectX 12? Линейка Nvidia GTX 400 прямиком из 2009 года. То есть даже на таких видеокартах можно запустить практически любую современную игру — да, конечно, в части проектов будет крайне низкая производительность или артефакты, ибо под такую древность оптимизируют далеко не все игры, но удивляет уже сам факт возможности запуска. Для понимания — в 2010 году вы не смогли бы запустить ни одну игру на GeForce 2 из 2000 года. Да чего там говорить — под нее даже драйверов для Windows 7 нет.Ну а если брать старшие видеокарты линеек AMD Radeon HD 7000 или Nvidia GTX 600, то у них вообще не будет проблем с современными проектами: та же GTX 680 нередко оказывается быстрее GTX 1050, а ведь видеокарте 9 лет! К чему это я? Да к тому, что технологическое развитие видеокарт достаточно сильно замедлилось, и трассировка лучей — это первое существенное изменение за почти 10 лет.И раз технологически также активно развиваться не получается, производители GPU обратились к старой доброй палочке-выручалочке под названием «разгон с завода» — уже по дефолту для большинства чипов выбран весь частотный потенциал, и дальнейший ручной разгон становится просто бессмысленным, принося единицы процентов прироста.За примерами далеко ходить не приходится — из Nvidia RTX 2070 удается выжать дополнительно лишь около 7-8% производительности. В случае с 7 нм AMD RX 5700 прирост еще скромнее — нередко всего полсотни мегагерц, что дает от силы лишний один (!) процент производительности. Конечно, можно вспомнить про перепрошивку Video BIOS, но эти действия уже точно лишат вас гарантии и их смело можно отнести к гиковскому, а не домашнему разгону, да и даже в таком случае вы скорее всего получите не очень существенный прирост в процентов 10-15, не больше.Изменится ли что-то в будущем? Скорее нет, чем да. Каждое уменьшение техпроцесса дается с боем, новых технологий не предвидится, поэтому, дабы делать каждое новое поколение видеокарт ощутимо быстрее предыдущего, производители вновь будут выжимать все соки из чипов прямо на заводе. Хорошее подтверждение этому — GPU в PlayStation 5, который будет способен работать на частотах выше 2.2 ГГц, и чипы памяти GDDR6X в новых видеокартах RTX 3000, которые, по слухам, разогнаны так, что из коробки греются почти до сотни градусов, то есть ни о каком их дальнейшем разгоне и речи идти не может.К счастью, да — это оперативная память. И тут нет ничего удивительного, потому что ее стандарты меняются крайне медленно и обычно живут по 6-7 лет. И, разумеется, в процессе жизненного цикла единственный способ увеличить ее производительность — это поднять частоту, что мы и видим: если в 2016 году большая часть CPU могла официально работать лишь с DDR4-2400, то сейчас уже даже в ноутбуки ставят DDR4-3200, а в десктопах потолок вплотную подошел к 5000 МГц.И вряд ли с выходом DDR5 что-то изменится: она стартует с отметки в 4800 МГц, то есть уже слегка медленней, чем лучшая DDR4, поэтому скорее всего мы сразу или почти сразу увидим более быстрые модули и процессоры с их поддержкой, так что здесь можно вздохнуть спокойно — разгон памяти скорее всего никуда не денется.И причин этому много: это и чисто технологические проблемы, и ужесточившаяся конкуренция, и отсутствие инноваций. Все это заставляет многих производителей чипов стать единодушными в вопросах разгона, уже на заводах «выжимая» из кремния его максимум. А с учетом того, что серьезного прорыва в кремниевых кристаллах ближайшее время не предвидится — скорее всего, домашний разгон умрет навсегда.