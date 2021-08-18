В сети появилась информация о приблизительной дате ежегодной осенней презентации Apple и выхода iPhone 13. Предположения проанализировал зарубежный ресурс MacRumors.
Большая часть сведений основана на заявлении известного аналитика Дэниела Айвза из Wedbush. По его словам, Apple выпустит iPhone 13 на третьей неделе сентября. По календарю это числа с 13-го по 19-е. Однако, так как обычно компания проводит подобные мероприятия во вторник, можно предположить, что точная дата презентации — 14 сентября.
В прошлом году Apple представила линейку iPhone 12 в октябре, а начала её продажи еще через месяц. В этой задержке был виноват всемирный карантин и дефицит полупроводников. В отношении поставок 2021 года в сети было немало противоречивой информации: по одним сведениям, Apple учла возможный дефицит и предприняла меры, а по другим — компания всё же не сможет обеспечить поставки вовремя. По словам Дэниела Айвза iPhone 13 всё же выйдет в срок и начнет продаваться в запланированное время.
Главными нововведениями iPhone 13 должны стать обновленные камеры, уменьшенная «челка» над экраном, увеличенная емкость аккумуляторв и дисплей с частотой обновления изображения до 120 Гц. Ожидается, что ProMotion получат только модели Pro и Pro Max, также как и специальное покрытие металлических частей корпуса, которое будет оберегать смартфон от отпечатков пальцев.
Ранее мы собрали несколько рендеров и макетов будущего iPhone 13 и iPhone 13 Pro — благодаря им можно представить себе, как будет выглядеть новый смартфон. А здесь мы проанализировали цветовую палитру смартфонов Apple и предположили, какие из них могут получить новые гаджеты.
А вы собираетесь покупать iPhone 13 на старте продаж? Или ваш нынешний девайс вас полностью устраивает? Поделитесь в комментариях!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
А все эти «ещё мощнее, быстрее, и 120 попугаев» сплошной маркетинг. Так что остаюсь верен десятке.