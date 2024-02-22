«Райффайзен-банк» окончательно сломался. Приложение не открывается

Клиенты «Райффайзен-банка» массово жалуются на сбои в его работе. Вчера после отзыва лицензии у QIWI банк сообщил о проблемах с некоторыми видами платежей, а сегодня вовсе отказался работать.Судя по жалобам, пользователи не могут войти в приложение: после ввода кода или сканирования биометрии появляется ошибка сервера и увидеть баланс невозможно, а в некоторых случаях банк не принимает входящие переводы на свои счета. Похоже, что и приложение «Инвестиции» от «Райфа» постигли аналогичные проблемы.Сам банк в курсе сбоя, так как на экране входа оповещает о проблеме. Когда она будет устранена — пока неясно.