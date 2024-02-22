«Райффайзен-банк» окончательно сломался. Приложение не открывается

Олег

Райф


Клиенты «Райффайзен-банка» массово жалуются на сбои в его работе. Вчера после отзыва лицензии у QIWI банк сообщил о проблемах с некоторыми видами платежей, а сегодня вовсе отказался работать.

Райф

Райф

Судя по жалобам, пользователи не могут войти в приложение: после ввода кода или сканирования биометрии появляется ошибка сервера и увидеть баланс невозможно, а в некоторых случаях банк не принимает входящие переводы на свои счета. Похоже, что и приложение «Инвестиции» от «Райфа» постигли аналогичные проблемы.

Сам банк в курсе сбоя, так как на экране входа оповещает о проблеме. Когда она будет устранена — пока неясно. 

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Комментарии

kardigan
+3571
kardigan
Может кто нибудь объяснить, отчего определённая часть людей выбирают этот банк?
Сегодня в 14:04
#
+157
migachevm kardigan
львиная из часть — корпаративные клиенты. и ничтожная — кешбэчники 1.5 процентные
Сегодня в 14:11
#
tellurian
+1980
tellurian migachevm
В честь праздника повысили кешбек
Сегодня в 14:38
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков kardigan
Я уже давно пользуюсь услугами этого банка и пока что лучше и удобней не встречал. Все прозрачно и без обмана.
Сегодня в 14:14
#
tellurian
+1980
tellurian kardigan
Удобный банк и приложение. Хорошее обслуживание.
Сегодня в 14:37
#
Олег Воронин
+2289
Олег Воронин kardigan
Я взял эту карту в пару к тинькофф, потому что Райф без санкций — в определенных задачах это очень пригождается. Снятие без процентов в любых банкоматах без минимальной планки по сумме. В техподдержке сидят люди, а не боты и клоуны, как почти везде. Плюс, да, 1,5% кэшбэк вместо стандартного 1% у всех остальных. И приложение неплохое, плюс сейчас заредизайнилось 👍
Из минусов — очень мало офисов, и Райф не спешит открывать новые. Даже в 50-100-тысячных городах его зачастую нет.
2 часа назад в 15:08
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков Олег Воронин
Ну снятие везде только недавно появилось. В рамках акции. Видимо расширили список партнеров. Кстати очень удобно. Не надо гонять по счетам средства. Недавно в Сбере снял 😁👍восторгу не было предела.
час назад в 16:20
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков Олег Воронин
Пс: кстати реально люди в техподдержке. Как-то довелось общественным транспортом пользоваться и карта как-то попала в стоп 🛑 лист. В итоге все решилось техподдержкой банка. Сами все сделали. Хотя я до этого читал что карту из стоп листа убрать нереально. 😁
час назад в 16:22
#
+157
migachevm Олег Воронин
присмотритесь к кредит европа банк. по дебетовой 1.5% по честному на все. по кредитной — 10% на продукты, 10% на товары для питомцев домашних, 5% на все АЗС. очень выгодный банк если разобраться, банкоматов днем с огнем не сыщешь но они и не нужны по сути. совет от души)
час назад в 17:01
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков migachevm
В принципе можно кредитку рассмотреть как вариант. Видел где-то у нас банкоматы.
32 минуты назад
#
+157
migachevm Олег Воронин
да и самое главное — бонусы моментально зачисляются и возможно использовать моментально, а не ждать обработки и начисления на след месяц как у всех банков
час назад в 17:03
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков
Ну всё. Приложение отпустило. Перезашел по карте. Но транзакции пока не доступны ;( думаю через пару часиков все поправят.
час назад в 16:23
#
Вася Вотафаков
+5693
Вася Вотафаков
Пс: ну все. И переводы отпустило 🥳👍🎉🍻
час назад в 16:27
#