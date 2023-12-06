Россиянам приходят странные письма от «Роскомнадзора»

Роскомнадзор сообщает о мошеннических рассылках от его имени. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, РКН узнал о том, что россиянам приходят письма от имени «Комитета информационной и правовой безопасности», которого на самом деле не существует и никогда не было.
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«Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert». Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru», — РКН.
Если вам приходят подобные письма, то самым лучшим решением будет удалить их, даже не открывая.