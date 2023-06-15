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Журналист The Sun Джейми Харрис заметил, что на его кровати есть мёртвая зона Wi-Fi — сигнал там падает, интернет работает медленно или вообще отсутствует. Он попытался разобраться, из-за чего это происходит, и пришёл к неожиданным выводам.
В коробке под кроватью лежали две старые гири, которые Джейми убрал с глаз долой за ненадобностью. Как только он достал их и переложил на другое место, мёртвая зона исчезла.
Очевидно, что гири стали своеобразной антенной или глушилкой. На них попадали радиоволны от роутера и поглощались или отражались и вносили помехи в волны, которые должны были поступать на устройства. Возможно, помогла бы замена роутера на более продвинутую модель, но проблема решилась тем, что он убрал гири в шкаф, где они не создавали помех интернету.
Самые обычные вещи могут сломать Wi-Fi. Феномену нашлось логичное объяснение
Александр Кузнецов —
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