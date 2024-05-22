«Сбер» выпустил недорогую приставку, которая превратит любой телевизор в умный

Александр



Принадлежащая «Сберу» компания SberDevices выпустила телевизионную приставку SberBox 2. Она стоит 5490 рублей и добавляет любому телевизору смарт-функции, в том числе возможность просмотра фильмов и телеканалов из интернета.

В SberDevices используется процессор Amlogic S905Y4, 2 ГБ оперативной и накопитель на 16 ГБ. Операционная система «Салют ТВ» позволяет установить и использовать различные приложения (например, онлайн-кинотеатры), а также игры. В комплекте имеется пульт для навигации по приложениям, запуска голосового ассистента и регулировки громкости звука.



Приставка подключается к телевизору через HDMI-порт, а питается через порт USB Type-C. Её можно разместить на задней стенке незаметно с помощью стикера с велкро-липучкой. Если пульт потеряется, на помощь придёт специальная кнопка на корпусе приставки, двойное нажатие на неё запустит на пульте звуковой сигнал.
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Источник:
Код Дурова
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Комментарии

Dmitriy
+942
Dmitriy
Дизайн корпуса вдохновлён строительной рулеткой? :))))
2 часа назад в 15:41
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