«Мультимедиа Холдинг» запустил сервис, который сочетает в себе интерактивность онлайн-сервисов с эфирным вещанием. Слушатели НАШЕго Радио, Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA теперь могут влиять на ротацию песен в эфире.
Если слушателю не нравится какая-либо песня, он может нажать на кнопку дизлайка, после чего она исчезнет из эфира. При этом в трансляции сохранятся все привычные атрибуты FM-радио, в том числе разговорные шоу и новости.
В настоящее время эта возможность доступна в приложениях радиостанций «Мультимедиа Холдинга» для смартфонов, а в дальнейшем также будет реализована на сайтах nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.
Для пользования новым сервисом нужно скачать из App Store или Google Play приложение любой из перечисленных радиостанций и авторизоваться в нём. После этого в приложении начнут учитываться реакции пользователя на песни (лайк или дизлайк), и на основе этого будут формироваться персонализированные плейлисты с треками, которые нравятся каждому слушателю индивидуально.
Приложения радиостанций:
НАШЕ Радио: Android / iOS
Радио JAZZ 89.1 FM: Android / iOS
ROCK FM: Android / iOS
Радио ULTRA: Android / iOS
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