Корейский исследователь Джундонг Ким изобрёл прозрачные солнечные панели. В перспективе они смогут найти применение при производстве электроники и в строительстве.
В основе этих панелей лежат диоксид титана, оксид никеля и другие соединения, нанесённые на стеклянную поверхность. Эти соединения могут генерировать электрический ток при прохождении через них солнечного света.
Панели полностью прозрачные, нанесённые на них слои энергопоглощающих материалов не почти препятствуют прохождению света. Благодаря этому такие панели могут использоваться в качестве оконных в помещениях или как дополнительный слой в экране смартфона.
Этот экспериментальный проект находится на ранней стадии развитии. В настоящее время коэффициент превращения солнечного света в электрическую энергию составляет всего 2,1%, что примерно в десять раз меньше, чем у широко распространённых непрозрачных солнечных панелей. Исследователь планирует увеличить эффективность хотя бы до 5%, тогда можно будет говорить о коммерческом внедрении его изобретения.
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Только наладили впаривание зарядок отдельно от телефонов и тут на тебе, изобрёл он!)
Нет уж, пусть изобретает обратно)
Раньше планировали вместо окон ставить, кажется. Сейчас на смартфоны решили сделать, пускай сделают, посмотрим.