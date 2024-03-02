Намял бока и успокоился: мышка-антистресс на страже вашего ментального здоровья

Фото: Yanko Design

Цифровые дизайнеры создали концепт компьютерной мыши, которая помогает бороться со стрессом на удаленке. О ней пишет Yanko Design.



Согласно источнику, проект создали Чон Ким и Weekend-Works. Их целью было переосмыслить абсолютно утилитарный рабочий девайс, который будет помогать своему владельцу сохранять душевное равновесие. В результате появился концепт мягкой мыши, которую можно сжимать, как мяч-антистресс.



