Намял бока и успокоился: мышка-антистресс на страже вашего ментального здоровья

Фото: Yanko Design
Цифровые дизайнеры создали концепт компьютерной мыши, которая помогает бороться со стрессом на удаленке. О ней пишет Yanko Design.
Согласно источнику, проект создали Чон Ким и Weekend-Works. Их целью было переосмыслить абсолютно утилитарный рабочий девайс, который будет помогать своему владельцу сохранять душевное равновесие. В результате появился концепт мягкой мыши, которую можно сжимать, как мяч-антистресс.
Согласно источнику, проект создали Чон Ким и Weekend-Works. Их целью было переосмыслить абсолютно утилитарный рабочий девайс, который будет помогать своему владельцу сохранять душевное равновесие. В результате появился концепт мягкой мыши, которую можно сжимать, как мяч-антистресс.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design
«Начинка» манипулятора заключена в пластиковый корпус, а поверх него дизайнеры надели прозрачный чехол из толстого слоя силикона — он придает устройству форму привычной компьютерной мыши, а также выполняет еще два предназначения. Мышку можно хорошенько потискать, и её мягкие бока помогут успокоиться. А еще силикон антибактериальный — его поверхность не будет собирать болезнетворные организмы.
Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design
К сожалению, это всего лишь концепт, но было бы здорово увидеть его реализацию.