Намял бока и успокоился: мышка-антистресс на страже вашего ментального здоровья

Олег

Мышь

Фото: Yanko Design

Цифровые дизайнеры создали концепт компьютерной мыши, которая помогает бороться со стрессом на удаленке. О ней пишет Yanko Design.

Согласно источнику, проект создали Чон Ким и Weekend-Works. Их целью было переосмыслить абсолютно утилитарный рабочий девайс, который будет помогать своему владельцу сохранять душевное равновесие. В результате появился концепт мягкой мыши, которую можно сжимать, как мяч-антистресс.

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Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

«Начинка» манипулятора заключена в пластиковый корпус, а поверх него дизайнеры надели прозрачный чехол из толстого слоя силикона — он придает устройству форму привычной компьютерной мыши, а также выполняет еще два предназначения. Мышку можно хорошенько потискать, и её мягкие бока помогут успокоиться. А еще силикон антибактериальный — его поверхность не будет собирать болезнетворные организмы.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

К сожалению, это всего лишь концепт, но было бы здорово увидеть его реализацию. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

+18
Valera99
Создана где? На картинке? Вы с заголовками снова за свое? Ни дня без желтухи?
Сегодня в 01:06
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kardigan
+3591
kardigan
Таксистам нужно по такой выдавать-послал клиент на х за хитрожопые уловки, водила мышку пожмякал и вуаля.
Сегодня в 07:34
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