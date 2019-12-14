Власти США и Китая заключили сделку, в рамках которой КНР удвоит закупку фермерских и других продуктов американского производства, в ответ на это США снизит тарифы на импорт китайских товаров.



Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти продолжат использовать оставшиеся тарифы для давления на Китай, но несмотря на это он назвал сделку «феноменальной».



Благодаря новым договоренностям, США не поднимет тарифы на импорт смартфонов, игрушек, а также части потребительской электроники из Китая. Помимо этого, будут снижены действующие ставки на импорт вдвое — с 15% до 7,5%. Это не затронет тарифы на производственное оборудование и мебель.



В торговом представительстве США сообщили, что Китай в ближайшее время займется юридическими вопросами по защите от кражи технологий китайскими компаниями. Стороны также пояснили, что на данный момент сделка — это первый этап налаживания торговых отношений между странами и еще предстоит много работы.





