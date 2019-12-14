Власти США и Китая заключили сделку, в рамках которой КНР удвоит закупку фермерских и других продуктов американского производства, в ответ на это США снизит тарифы на импорт китайских товаров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти продолжат использовать оставшиеся тарифы для давления на Китай, но несмотря на это он назвал сделку «феноменальной».
Благодаря новым договоренностям, США не поднимет тарифы на импорт смартфонов, игрушек, а также части потребительской электроники из Китая. Помимо этого, будут снижены действующие ставки на импорт вдвое — с 15% до 7,5%. Это не затронет тарифы на производственное оборудование и мебель.
В торговом представительстве США сообщили, что Китай в ближайшее время займется юридическими вопросами по защите от кражи технологий китайскими компаниями. Стороны также пояснили, что на данный момент сделка — это первый этап налаживания торговых отношений между странами и еще предстоит много работы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти продолжат использовать оставшиеся тарифы для давления на Китай, но несмотря на это он назвал сделку «феноменальной».
Благодаря новым договоренностям, США не поднимет тарифы на импорт смартфонов, игрушек, а также части потребительской электроники из Китая. Помимо этого, будут снижены действующие ставки на импорт вдвое — с 15% до 7,5%. Это не затронет тарифы на производственное оборудование и мебель.
В торговом представительстве США сообщили, что Китай в ближайшее время займется юридическими вопросами по защите от кражи технологий китайскими компаниями. Стороны также пояснили, что на данный момент сделка — это первый этап налаживания торговых отношений между странами и еще предстоит много работы.
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Флаг теперь есть, фермерский электорат тоже.
Ну и сою с кукурузой , которая никому не нужна пристороили)
Это победа!)
Что до «сои и кукурузы», Китай действительно закупал в США сельхозпродукции на $24 млрд в год — это больше, чем весь сельскохозяйственный экспорт России. А теперь планируется увеличение экспорта в Китай до $50 млрд — то самое «вдвое». При этом США в ответ пообещали снизить вдвое 15-процентные пошлины на 120 млрд китайских товаров, но 25% пошлины на 250 млрд долларов импорта оставят в силе.
В остальном, завершение любой войны — это победа. При чём в данном случае — победа для всех. Потери и для Китая, и для США от этой войны громадные.
Объявлено временное перемирие, чтобы обдумать причём со стороны США, все что они наворотили.
Помнится несколько лет назад Китай пообещал купить кучу сжиженного газа, но обещания так и остались обещаниями, а российский газопровод стал реальностью.
Хорошо будет если Китай в итоге будет покупать хотя бы то что покупали.)
Китайцы подтвердили, что готовы увеличить закупки пшеницы, риса и кукурузы, но дали понять, что не собираются переплачивать: только по текущим мировым ценам, только когда им нужно, а если найдут дешевле — не обессудьте. Никаких твердых контрактных обязательств они на себя не брали, и китайские чиновники отказываются называть любые цифры.
Да, контрактов нет, только обещания. С обеих сторон. США может снизить пошлины на китайский импорт, а может и не снизить — зависит от того, насколько обещания китайцев окажутся «только обещания». Китай же при этом тоже понимает, что «свято место пусто не бывает»: если на первом этапе рынок будет лихорадить от рушащихся каналов поставки, то потом рынок перестроится в новые цепочки, минующие Китай. И отматывать назад уже попросту не получится. Китайской продукции жизненно необходимо быть конкурентоспособной на одном из основных рынков сбыта, а с пошлинами этого никак не выйдет. США — основной рынок сбыта для Китая. А на данный момент ситуация такова: «На фоне торговой войны Пекина и Вашингтона резко упали объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты. По итогам ноября данный показатель снизился на 12,5 процента в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщило в воскресенье, 8 декабря, Главное таможенное управление в Пекине. Совокупный показатель китайского экспорта снижается четвертый месяц подряд. В ноябре он упал на 1,1 процента, сообщило таможенное управление КНР. Показатель импорта в том же месяце впервые за последние семь месяцев слегка вырос — на 0,3 процента».