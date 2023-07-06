Стало известно, когда россиянам раздадут цифровые рубли и что на них можно будет купить

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Центробанк раскрыл, когда ждать массового применения цифровых рублей в России. Об этом пишет Forbes.
Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от бумажной и безналичной валюты. Пилотный запуск цифрового рубля уже произошел, но в массовое хождение его пустят попозже.
Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что рассчитываться цифровым рублем россияне смогут с 2025 года: «Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов». Она пояснила, что текущий и следующий год точно будут пилотными для этого проекта, с очень ограниченным количеством клиентов и операций.
После подготовки законодательной базы для цифрового рубля, ЦБ привлечет к эксперименту несколько десятков предприятий из разных городов — заправки, продуктовые магазины, одежда. При этом возможность рассчитываться цифровым рублем без доступа в интернет пока внедрена не будет, так как в стране пока нет технической возможности это сделать.
Ранее мы рассказывали, что российские банки обяжут предоставлять гражданам доступ к их кошельку с цифровыми рублями абсолютно бесплатно.
Центробанк раскрыл, когда ждать массового применения цифровых рублей в России. Об этом пишет Forbes.
Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от бумажной и безналичной валюты. Пилотный запуск цифрового рубля уже произошел, но в массовое хождение его пустят попозже.
Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что рассчитываться цифровым рублем россияне смогут с 2025 года: «Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов». Она пояснила, что текущий и следующий год точно будут пилотными для этого проекта, с очень ограниченным количеством клиентов и операций.
После подготовки законодательной базы для цифрового рубля, ЦБ привлечет к эксперименту несколько десятков предприятий из разных городов — заправки, продуктовые магазины, одежда. При этом возможность рассчитываться цифровым рублем без доступа в интернет пока внедрена не будет, так как в стране пока нет технической возможности это сделать.
Ранее мы рассказывали, что российские банки обяжут предоставлять гражданам доступ к их кошельку с цифровыми рублями абсолютно бесплатно.