



В китайской блогосфере появились фотографии или пресс-рендеры ещё не выпущенной новинки Xiaomi. Источник утечки сообщает, что именно так может выглядеть складной смартфон, который в скором времени представит эта компания.



Судя по этой утечке, смартфон может складываться пополам и в этом состоянии похож на пудреницу или зеркальце. В сложенном виде у смартфона небольшой квадратный экран, а в раскрытом матрица привычного по современным меркам размера (вероятно, около 6,5 дюймов). Пользоваться камерой можно в обоих режимах работы.







У некоторых других производителей (например, Samsung и Huawei) другой подход к дизайну таких устройств. В сложенном состоянии их смартфоны имеют привычные размеры (разве что заметно толще), а в раскрытом они превращаются в планшет. Впрочем, существует Moto Razr примерно с такой же идеологией, как у Xiaomi, а также несколько прототипов TCL, которые так и не вышли в продажу, хотя и были показаны на нескольких выставках электроники.



Какими характеристиками будет обладать этот смартфон пока неизвестно, но наверняка они будут максимально топовыми или близко к тому. Инсайдеры знают только то, что гибкую AMOLED-матрицу для этой новинки для Xiaomi поставляет компания Samsung.



Xiaomi работает над созданием складного смартфона уже несколько лет и в 2019 году даже показывала концепт одного из вариантов устройства. Тем не менее компания до сих пор не выпустила эту новинку в продажу. Инсайдеры говорят, что складной смартфон Xiaomi будет стоить дешевле аналогов от других брендов. Видимо, Xiaomi надеется тем самым популяризовать новый вид устройств и сделать их более доступными массовому потребителю.







