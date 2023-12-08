Таксисты ликуют: «Яндекс» снижает свою комиссию и раздает крутые бонусы

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Агрегатор «Яндекс Такси» анонсировал нововведения для привлечения новых водителей. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, «Яндекс» рассказал об острой нехватке водителей на рынке такси. Сейчас отрасль нуждается примерно в 80 000 новых таксистов, и для этого агрегатор приготовил приятные бонусы для всех, кто хочет работать, но пока сомневается.







«Яндекс Такси» потратит более 4 миллиардов рублей на меры привлечения новых водителей и поддержки существующих. Например, агрегатор пообещал снизить комиссию, которую он удерживает с каждого заказа в загруженные периоды. Перерасчет будет индивидуальным для каждого таксиста, но «Яндекс Такси» заявляет, что водители получат больше дохода примерно от 20% поездок.



А еще агрегатор анонсировал бонусы для таксистов, например, выполнение определенного количества поездок или получение заказов в отдельных зонах.