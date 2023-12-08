Таксисты ликуют: «Яндекс» снижает свою комиссию и раздает крутые бонусы

Олег

Такси
Фото: Яндекс


Агрегатор «Яндекс Такси» анонсировал нововведения для привлечения новых водителей. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, «Яндекс» рассказал об острой нехватке водителей на рынке такси. Сейчас отрасль нуждается примерно в 80 000 новых таксистов, и для этого агрегатор приготовил приятные бонусы для всех, кто хочет работать, но пока сомневается.

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«Яндекс Такси» потратит более 4 миллиардов рублей на меры привлечения новых водителей и поддержки существующих. Например, агрегатор пообещал снизить комиссию, которую он удерживает с каждого заказа в загруженные периоды. Перерасчет будет индивидуальным для каждого таксиста, но «Яндекс Такси» заявляет, что водители получат больше дохода примерно от 20% поездок.

А еще агрегатор анонсировал бонусы для таксистов, например, выполнение определенного количества поездок или получение заказов в отдельных зонах. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

tellurian
+4680
tellurian
Вот снова, как у банков, операторов, для новых клиентов больше бонусов, чем для текущих.
Люди их используют и уйдут , а лояльные пользователи мимо 🤬
Удержать дешевле, чем привлекать новых.
38 минут назад
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+27
dmitriy5440@mail.ru tellurian
Как показывает практика иногда привлекать новых дешевле чем удерживать старых. Особенно хорошо это видно на операторах связи и ШПД.
16 минут назад
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Дмитрий Могучев
+252
Дмитрий Могучев tellurian
Яндекс Такси» потратит более 4 миллиардов рублей на меры привлечения новых водителей и поддержки существующих.
2 минуты назад
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