Технологические звёзды импортозамещения: какие разработки представят на Startup Bazaar 2022

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Специфика „Сколково“ заключалась в том, что многие проекты резидентов развивались на стыке различных технологий. Горизонты внедрения таких DeepTech-проектов на ранних стадиях в зависимости от отрасли колеблются от 2 до 5, и даже 7 лет. В нынешних условиях такие сроки — это роскошь. Решения, которые заместят технологии иностранных вендоров и будут экономичнее и эффективнее, нужны здесь и сейчас. В связи с этим Фонд перестраивает механизмы работы и при подборе резидентов, и в части выяснения срочных нужд промышленных партнеров, переориентируя участников экосистемы „Сколково“ на срочную помощь реальной индустрии. Данная работа осуществляется во взаимодействии со всеми институтами развития. И конечно же это оказало влияние на повестку Startup Village’22».

25–26 мая на Х юбилейной международной технологической конференции Startup Village в Инновационном центре «Сколково» пройдет выставка Startup Bazaar, в рамках которой отечественные компании представят лучшие практики в замещении импортных компонентов, высокотехнологичной продукции и программно-аппаратных комплексов. Именно эти проекты составят технологический пул, на основе которого вся отечественная промышленность будет развиваться в ближайшие десятилетия. Многие из них предназначены для компаний из чувствительных профессиональных сфер, касающихся жизни и здоровья людей.Резиденты «Сколково» представят свои технологические проекты на выставке Startup Bazaar в офлайн-формате. Главная задача разработчиков — продемонстрировать решения, которые сыграют ключевую роль в импортозамещении, будут востребованы бизнесом и уже сейчас готовы к выпуску в промышленных масштабах.Многие из представленных разработок затрагивают наиболее импортозависимые отрасли, напрямую связанные с жизнью и здоровьем людей. К пулу таких проектов на Startup Bazaar, относится первый российский телемедицинский программно-аппаратный комплекс (ПАК) от компании RoboScope, предназначенный для патоморфологических исследований. Широкое лабораторное использование таких устройств создаст возможности для построения продвинутой единой телемедицинской системы, которая будет работать по всей стране. Ориентированность комплексов на лаборатории с относительно небольшим потоком клиентов приведет к ускоренному развитию конкурентной сети таких организаций, борющихся за предоставление наиболее качественных услуг населению. Ранее аналоги этого ПАК поставлялись в Россию компаниями Leica Aperio, Philips, Olympus, Hamamatsu и Nikon. Сейчас в структуре общего объема использующегося в стране медоборудования порядка 80% приходится на импорт. Компании вроде RoboScope работают над тем, чтобы решить эту проблему, обозначенную в том числе Минпромторгом. Ранее ведомство поставило перед бизнесом задачу поднять долю отечественного предложения по этой категории до 50% за два года и до 80% — к 2030-му.Компания «Эколайт» в рамках конференции представит инновационные устройства защиты электросети от искрения и дугового пробоя. Использование таких элементов в сетевой инфраструктуре жилых домов, общественных и производственных зданий нивелирует риск возникновения пожара из-за нарушений в работе электрической цепи — ежегодно подобные техногенные трагедии уносят жизни тысяч людей. Раньше аналогичную продукцию в Россию поставляли компании ABB, Legrand и другие.Резидентам «Сколково» есть что предложить крупному российскому бизнесу. Независимая нефтесервисная компания «Лабадванс» разработала собственную микрофлюидную технологию, с помощью которой добывающие компании могут определить методы повышения нефтеотдачи на месторождениях, а также использовать техпроцесс гидроразрыва пласта более эффективно. Разработка пилотируется на месторождениях «Газпромнефти».Главная задача конференции Startup Village — выделить из представленного набора инициатив те, которые станут эффективными элементами дальнейшего технологического развития России, после чего — масштабировать на всю страну. Представители органов власти делают ставку на то, что такие проекты должны сыграть ключевую роль в замещении импортных аналогов от компаний, покинувших российский рынок.«Нужно подумать над реализацией инициатив фонда, которые увеличат роль его стартапов в решении вопросов импортозамещения», — заявил на днях Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев, уточнив, что речь идет о мерах повышения привлекательности инвестпроектов за пределами сферы IT. Таких проектов в рамках Startup Village будет представлено более 150 единиц.