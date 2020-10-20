Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь могут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности — рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени.

Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под интересы своей аудитории: пользователи смогут только делиться личными фотографиями и видео, а также участвовать в ежедневных конкурсах.

«Моменты» — новое прочтение формата исчезающих фото и видео. За счет конкурсной механики и возможности отвечать на моменты пользователи получат новые поводы для коммуникации. Люди приходят в ОК, чтобы обменяться эмоциональными моментами из своей жизни, и теперь для этого у них есть новый удобный сервис», — говорит директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

В «Моментах» доступны все привычные для такого формата функции. Можно публиковать фото и короткие видеоролики длиной не более 10 секунд, а также надписи на ярком фоне, размещать поверх них стикеры, использовать маски дополненной реальности. Все фотографии и видеоролики, опубликованные в «Моментах», сохраняются в отдельной вкладке в личном разделе «Фото».

Одноклассники

Одна из отличительных особенностей сервиса — возможность ответить своим моментом на моменты друзей и авторов в соцсети. Для этого можно выбрать публичный или приватный тип ответа. Из публичных ответов складывается цепочка моментов, к которой могут присоединяться все друзья, публикуя свои исчезающие фото и видео.

Моменты можно публиковать только от личного профиля. До конца года администраторы групп и профилей получат возможность создавать тематические конкурсы, к которым со своими моментами смогут присоединяться подписчики или все пользователи соцсети с помощью специальных тегов и стикеров.

Публиковать моменты уже может часть пользователей ОК в мобильных приложениях для iOS и Android, в ближайшие дни эта возможность появится у всех. В десктопной и мобильной версиях соцсети пользователям доступен только просмотр моментов.


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