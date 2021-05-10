Почти год назад, в середине мая 2020 года, на своей презентации Nvidia показала техно-демо Marbles. И, пожалуй, это самая крутая демонстрация возможностей графики в режиме реального времени на данный момент: тут и трассировка лучей, и обсчет света от сотен источников, и сотня миллионов полигонов в кадре, и кинематографические текстуры.
Разумеется, все это нагружает видеокарту в разы сильнее, чем самые красивые игры современности, поэтому для той демонстрации Nvidia использовала профессиональное решение Quadro RTX 8000: этот видеоускоритель на 10% быстрее топа предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и даже его возможностей на хватало для плавной отрисовки демо-сцены в 1440p.
И тем удивительнее выглядит решение Nvidia выпустить это техно-демо для обычных пользователей. Разумеется, не для всех: требуется ПК с видеокартой Nvidia RTX под управлением последних версий Windows 10. При этом на RTX 2060 и даже RTX 2070 не стоит ожидать плавного видеоряда хотя бы в 1080p: компания отмечает, что игровой топ современности, RTX 3090, не способен стабильно отрисовать 60 fps в 1440p.
Для того, чтобы поиграть в это демо, нужна учетная запись Nvidia (регистрация бесплатна), а сам проект доступен в рамках платформы Nvidia Omniverse, которая позволяет заняться моделированием в виртуальной среде. Но, в любом случае, даже если ваш ПК не удовлетворяет системным требованиям, все же стоит посмотреть ролик с демо выше — уровень графики там действительно схож с текущими продвинутыми фильмами, причем для его получения не нужны топовые сервера, хватит одной, пусть и быстрой, видеокарты.
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