«Тинькофф» выпустит исламскую банковскую карту. Она сильно отличается от всех других

Банк «Тинькофф» анонсировал запуск исламского банкинга. Первым продуктом в этом направлении станет исламская банковская карта.
Этот проект получил официальное одобрение Духовного управления мусульман Республики Татарстан и будет работать во всех регионах РФ по нормам исламской этики и шариата. Главное отличие исламского банкинга от всех других видов банкинга заключается в том, что учёт средств клиентов осуществляется на выделенных счетах отдельно от других средств банка, а вложенные клиентами деньги не используются для финансирования деятельности, противоречащей исламу.
Исламская банковская карта «Тинькофф» разработана совместно с Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан в соответствии с международными стандартами AAOIFI и имеет особый дизайн, вдохновлённый религиозными символами. Держателям этой карты будут доступны бесплатные переводы в рамках установленного лимита жителям государств, где преобладает мусульманство, в том числе в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстана.
В течение второй половины 2024 года исламская карта «Тинькофф» станет доступна во всех регионах России с бесплатной доставкой. Банк работает над запуском ещё нескольких продуктов исламского банкинга — в том числе рассрочка, страхование и инвестиции, а для бизнеса ещё и лизинг.
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