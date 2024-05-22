«Тинькофф» создал первую тактильную банковскую карту

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Она предназначена для слабовидящих и незрячих клиентов банка.Первая в России тактильная дебетовая карта разработана совместно с пользователями, чье зрение сильно ослаблено или вовсе отсутствует. Люди с подобным недугом могут сталкиваться со сложностями, поскольку не всегда удается понять, какой стороной нужно вставить карту в банкомат. Для этого на ее короткой части есть специальная выемка в форме волны. В комплекте прилагается удобный картхолдер, который облегчит поиск карты в сумке. Если человек не видит мелкий шрифт или воспринимает цвета иначе, контрастная картинка и увеличенный шрифт помогут быстрее распознать предмет.По словам представителя «Тинькофф», карта поможет снизить технологический разрыв, с которым сталкиваются клиенты с ограничениями зрения. Он пояснил, что бесконтактная оплата доступна далеко не на всех телефонах, объемная печать символов на картах все реже используется на банковском рынке, а шрифт Брайля знают не все люди с нарушениями зрения.Пока выпуск карт ограничен. В будущем их выпуск планируют расширить с учетом пожеланий клиентов.