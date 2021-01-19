Toyota

Исследовательский институт Toyota (TRI) и Лаборатория динамического проектирования Стэндфордского университета объединились, чтобы создать автономную версию автомобиля Supra. Таким образом они решили выяснить, наступило ли будущее беспилотных авто.

«Каждый день происходят смертельные аварии с участием транспортных средств, которые возникают в экстремальных ситуациях, когда большинству водителей требуется сверхчеловеческая реакция, чтобы избежать столкновения. Реальность такова: водителям зачастую приходится совершать маневры, которые им не по силам, чтобы избежать аварии», рассказал генеральный директор TRI и главный научный сотрудник Toyota Motor Corporation Гилл Пратт.

TRI и Стэндфордский университет изучили поведение реальных водителей и перенесли их способности в цифровую сферу, обучая алгоритм, который позволит избежать опасности. Полученный результат напоминает исследование «Открытие новых измерений: планирование и управление движением транспортного средства с использованием тормозов во время дрифта», в котором DeLorean запрограммировали на управляемый дрифт по команде. Теперь, используя тормоза, рулевое управление и движущую силу, TRI будет применять аналогичную технологию к Supra. В результате получится заднеприводный автомобиль, использующий заносы для борьбы со столкновениями.



На данный момент исследование TRI и Стэндфордского университета — всего лишь концепция. Ожидается, что после удачного тестирования технология безопасности может поступить в массовое использование.


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Источник:

Hypebeast Hypebeast

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