



Приложение Tweetbot обновилось до версии 6. В нём появился новый дизайн и дополнительные возможности.



Tweetbot получил поддержку Twitter V2 API, благодаря чему в этом приложении теперь можно создавать голосования и участвовать в них, а в ленту твитов помещается больше информации. Также появились кнопки @ и #, которые можно использовать при наборе твитов, были обновлены иконки и добавлены новые темы оформления.



После внедрения нового API в Tweetbot пропали опции для сокращения ссылок и добавления фотографий и видео, а также исчезла возможность открывать ссылки из твитов в Chrome и Firefox. В будущем в Tweetbot будут реализованы все актуальные возможности, которые есть в официальном клиенте Twitter, а также появятся дополнительные надстройки для более удобного использования сервиса.



С выходом новой версии Tweetbot перешёл на монетизацию по подписной модели — 99 центов в месяц или 5,99 доллара в год за доступ к полному набору премиум-функций. С подпиской в приложении доступно добавление нескольких аккаунтов, пуш-уведомления и расширенные возможности фильтрации контента. В бесплатной версии Tweetbot очень много ограничений — она позволяет только листать ленту, а создавать новые твиты в ней нельзя.







