У YouTube появился новый виджет. Очень удобно!

Разработчики YouTube обновили виджет этого приложения для устройств на базе Android. Он выполнен в стиле Material Design и гораздо лучше вписывается в интерфейс современных версий этой операционной системы.Виджет появляется после установки обновлённой версии приложения YouTube. Его можно разместить на свободном месте рабочего стола среди других виджетов или иконок приложений.Виджет занимает на рабочем столе по меньшей мере шесть клеток (3×2), поэтому на нём размещается довольно много информации. При желании его можно растянуть, чтобы он стал ещё крупнее. С помощью этого виджета можно быстро найти какое-нибудь видео, запустить главную страницу YouTube, перейти в раздел Shorts с короткими видео или зайти в подписки, чтобы посмотреть, не появился ли новый контент на каналах, на которые вы подписаны. Также есть мини-виджет размером 4×1 — это просто поисковая строка для поиска видео на YouTube.Обновлённая версия YouTube уже доступна в Play Маркете и других магазинах приложений.