В App Store появятся 700 разных ценников — от 15 до 899 990 рублей





Компания Apple изменила ценовую политику, доступную разработчикам и паблишерам в App Store. Начиная с весны 2023 года для каждой страны будет доступно 700 вариантов стоимости приложений, игр и подписок.



Вариативность цен в России — от 15 до 899 990 рублей, причём если цена превышает 89 990 рублей, разработчику необходимо объяснить компании Apple, почему приложение столь дорогое.



В США цены схожие — от 29 центов до 10 тысяч долларов, а в остальных странах они установлены аналогичным образом в зависимости от курсов национальных валют. Для дешёвых приложений шаг повышения цены ниже, чем для более дорогих. Например, в пределах от 29 центов до 9,99 доллара цена меняется с шагом в 10 центов, а для приложений дороже 99,99 доллара с шагом 100 долларов. В случае с подписками эти нововведения уже вступили в силу.



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