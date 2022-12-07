App Store

В App Store появятся 700 разных ценников — от 15 до 899 990 рублей

Александр



Компания Apple изменила ценовую политику, доступную разработчикам и паблишерам в App Store. Начиная с весны 2023 года для каждой страны будет доступно 700 вариантов стоимости приложений, игр и подписок.

Вариативность цен в России — от 15 до 899 990 рублей, причём если цена превышает 89 990 рублей, разработчику необходимо объяснить компании Apple, почему приложение столь дорогое.

В США цены схожие — от 29 центов до 10 тысяч долларов, а в остальных странах они установлены аналогичным образом в зависимости от курсов национальных валют. Для дешёвых приложений шаг повышения цены ниже, чем для более дорогих. Например, в пределах от 29 центов до 9,99 доллара цена меняется с шагом в 10 центов, а для приложений дороже 99,99 доллара с шагом 100 долларов. В случае с подписками эти нововведения уже вступили в силу.

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Источник:
Apple
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Комментарии

s_medik
+3163
s_medik
Мне очень интересно, что это за приложение может быть за 90000₽ и уж тем более за 900000₽?
При его запуске iPhone, как минимум, должен превращаться в автомобиль или телепорт.
час назад в 00:25
#
Esthet
+1662
Esthet s_medik
Одно из немногих roc.kasse))))
час назад в 00:39
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YABLOKOFON
+82
YABLOKOFON s_medik
Было кстати такое ну или подобное там изображение толи Рубина толи бриллианта и цена огромная
Во времена 4й айфона видел его
27 минут назад
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