В Apple TV появились 3D-фильмы, которые нельзя посмотреть



Компания Apple начала публиковать контент в 3D-формате в своем сервисе TV. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в обновленном приложении Apple TV с установленной tvOS 17.2 Beta в каталоге появилось много фильмов с новым значком 3D, напоминающем гарнитуру дополненной реальности. Сейчас там можно увидеть с такой пометкой «Мир Юрского Периода», «Восстание в Тихоокеанском регионе», «Шрек», «Троли», «Миньоны: Восстание Грю», «Эверест», «Кунг-фу Панда 3», Warcraft, и контент продолжает пополняться.











К сожалению, запустить фильмы в 3D пока невозможно — сервис требует подключить К сожалению, запустить фильмы в 3D пока невозможно — сервис требует подключить г арнитуру Apple Vision Pro для их просмотра. Предположительно, компания преследует сразу две цели: готовит базу контента к старту продаж Vision Pro и подогревает интерес к новинке одновременно. Напомним, что релиз гарнитуры намечен на начало 2024 года.