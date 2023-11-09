В Apple TV появились 3D-фильмы, которые нельзя посмотреть

Олег

3D


Компания Apple начала публиковать контент в 3D-формате в своем сервисе TV. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в обновленном приложении Apple TV с установленной tvOS 17.2 Beta в каталоге появилось много фильмов с новым значком 3D, напоминающем гарнитуру дополненной реальности. Сейчас там можно увидеть с такой пометкой «Мир Юрского Периода», «Восстание в Тихоокеанском регионе», «Шрек», «Троли», «Миньоны: Восстание Грю», «Эверест», «Кунг-фу Панда 3», Warcraft, и контент продолжает пополняться.

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Apple TV

К сожалению, запустить фильмы в 3D пока невозможно — сервис требует подключить гарнитуру Apple Vision Pro для их просмотра. Предположительно, компания преследует сразу две цели: готовит базу контента к старту продаж Vision Pro и подогревает интерес к новинке одновременно. Напомним, что релиз гарнитуры намечен на начало 2024 года. 

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Источник:
MacRumors
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