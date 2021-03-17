





За свою долгую историю Apple продавала не только электронику — в 80-ых годах у компании была даже коллекция одежды, куда входили футболки и кофты с фирменным лого. И теперь история повторяется, однако не полностью: Apple, возможно, снова начнет производить одежду. Как минимум носки. Умные.Все дело в том, что Apple зарегистрировала патент на Haptic output devices («Устройства тактильного вывода»), в котором описаны технологии предоставления пользователю обратной связи, в том числе и благодаря специальной одежде. И хотя в патенте описываются различные компоненты гардероба, компания фокусируется именно на умных носках — то есть на устройствах, которые будут надеваться на ногу и передавать тактильные ощущения через, например, вибрации.Зачем это нужно? В патенте описывается один из примеров: например, вибрациями с разных сторон ноги можно «направить» пользователя по маршруту, проложенному в навигаторе на телефоне. Или, например, можно передать ощущение ходьбы в играх, оставаясь при этом на месте.С учетом того, что Apple начала активную разработку шлема виртуальной реальности, дополнительные гаджеты для лучшего погружения в компьютерные миры точно не будут лишними, добавив положительных эмоций и сделав игры еще более реалистичными.