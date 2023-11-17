В «Госуслуги» могут добавить список всех зарегистрированных на россиян SIM-карт

«Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — собеседник «Коммерсантъ».

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Минцифры предлагает добавить в личные кабинеты пользователей «Госуслуг» раздел со списком зарегистрированных на них SIM-карт, сообщает «Коммерсантъ».По данным источников издания, инициатива поможет гражданам отслеживать использование их номеров мошенниками.Пока доступ к такой информации есть только у операторов, однако, абоненты могут блокировать SIM-карты в личном кабинете, по звонку на горячую линию или в салоне связи своего провайдера.