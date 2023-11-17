В «Госуслуги» могут добавить список всех зарегистрированных на россиян SIM-карт

Фархад
SIM

Минцифры предлагает добавить в личные кабинеты пользователей «Госуслуг» раздел со списком зарегистрированных на них SIM-карт, сообщает «Коммерсантъ». 

По данным источников издания, инициатива поможет гражданам отслеживать использование их номеров мошенниками.

«Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — собеседник «Коммерсантъ».

Пока доступ к такой информации есть только у операторов, однако, абоненты могут блокировать SIM-карты в личном кабинете, по звонку на горячую линию или в салоне связи своего провайдера.

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

samOsebe
+528
samOsebe
Нужная задумка. Главное шоб заработало.
2 часа назад в 11:58
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Volnorez Uraganov
+127
Volnorez Uraganov
Чушь какая то , левые сим карты оформляют на реальных людей ,данные на которых берут из разных баз гаи например , так что ничего это не даст ,
7 минут назад
#
tellurian
+4825
tellurian Volnorez Uraganov
Как раз увидев левую симку вы её заблокируете. Если будет правильно работать, я за.
5 минут назад
#
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