В iOS 16 появился «Режим блокировки». Что это такое и как работает?

В июне 2022 года компания Apple представила свою новую iOS 16. Обычные пользователи получили апдейт в сентябре. Система обзавелась множеством нововведений: какие-то стали заметными и значимыми, а другие просто повышают удобство использования.
Среди крупных нововведений — новый «Режим блокировки». Зачем он нужен и как работает? Об этом расскажем ниже.
Что это такое?«Режим блокировки» — это особый режим работы iPhone, при котором хакерам становится крайне сложно его взломать. Он предлагает дополнительную сверхнадежную защиту — она предназначена для небольшого числа людей, которые по роду деятельности могут подвергаться сложным цифровым атакам.
Как включить?
- Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность»
- Найдите строку «Режим блокировки» и ознакомьтесь с предупреждением
- Нажмите «Включить».
После активации «Режима блокировки» ваш смартфон перезагрузится, а привычные функции могут перестать работать привычным образом. Apple составила этот режим таким образом, чтобы хакерам было сложнее «подобраться» к вашим данным, используя привычные методы.
Как работает?После включения «Режима блокировки» в функциональность вашего iPhone будут внесены следующие изменения:
- Сообщения. Блокируется большинство вложений в СМС и iMessage, добавление ссылок запрещено.
- Браузер. Блокируется часть веб-технологий, поэтому сайты могут открываться медленно или не полностью. Некоторые шрифты и изображения, встроенные в сайт, могут не отображаться.
- FaceTime. Блокируются все входящие звонки FaceTime за исключением двух типов: входящих от контактов и входящих от тех людей, кому вы ранее звонили сами.
- Сервисы Apple. Блокируются входящие приглашения для совместного использования сервисов, например, для приложения «Дом».
- Общие альбомы. Они удаляются с устройства, приглашения в новые общие альбомы блокируются. На других ваших устройствах эти альбомы останутся доступны для просмотра.
- Аксессуары. Подключение любых USB-аксуссеаров к iPhone запрещено до тех пор, пока вы не разблокируете смартфон.
- Профили конфигурации. Никакие профили (например, для получения бета-версий iOS или корпоративные) не могут быть установлены. Устройство не может быть зарегистрировано в контролируемом режиме.
Остальные функции смартфона остаются в работе — устройством можно пользоваться, как обычно.
Как сделать исключение?Apple позволяет исключить отдельные приложения или веб-сайты из ограничений «Режима блокировки».
Во время просмотра веб-сайта:
- Нажмите «Настройки страницы» → «аА»
- Выберите «Настройки веб-сайта» и выключите режим блокировки.
- Откройте «Настройки» → «Конфеденциальность и безопасность»
- В разделе «Безопасность» выберите «Режим блокировки»
- Выключите тумблер возле тех приложений, которые хотите исключить.