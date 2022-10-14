iOS 16 Гайды

В iOS 16 появился «Режим блокировки». Что это такое и как работает?

Олег

iOS 16

В июне 2022 года компания Apple представила свою новую iOS 16. Обычные пользователи получили апдейт в сентябре. Система обзавелась множеством нововведений: какие-то стали заметными и значимыми, а другие просто повышают удобство использования.

Среди крупных нововведений — новый «Режим блокировки». Зачем он нужен и как работает? Об этом расскажем ниже.

Что это такое?

«Режим блокировки» — это особый режим работы iPhone, при котором хакерам становится крайне сложно его взломать. Он предлагает дополнительную сверхнадежную защиту — она предназначена для небольшого числа людей, которые по роду деятельности могут подвергаться сложным цифровым атакам.

Как включить?

  • Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность»
  • Найдите строку «Режим блокировки» и ознакомьтесь с предупреждением
  • Нажмите «Включить».

После активации «Режима блокировки» ваш смартфон перезагрузится, а привычные функции могут перестать работать привычным образом. Apple составила этот режим таким образом, чтобы хакерам было сложнее «подобраться» к вашим данным, используя привычные методы. 

iOS 16

Как работает?

После включения «Режима блокировки» в функциональность вашего iPhone будут внесены следующие изменения:
  • Сообщения. Блокируется большинство вложений в СМС и iMessage, добавление ссылок запрещено.
  • Браузер. Блокируется часть веб-технологий, поэтому сайты могут открываться медленно или не полностью. Некоторые шрифты и изображения, встроенные в сайт, могут не отображаться.
  • FaceTime. Блокируются все входящие звонки FaceTime за исключением двух типов: входящих от контактов и входящих от тех людей, кому вы ранее звонили сами.
  • Сервисы Apple. Блокируются входящие приглашения для совместного использования сервисов, например, для приложения «Дом».
  • Общие альбомы. Они удаляются с устройства, приглашения в новые общие альбомы блокируются. На других ваших устройствах эти альбомы останутся доступны для просмотра.
  • Аксессуары. Подключение любых USB-аксуссеаров к iPhone запрещено до тех пор, пока вы не разблокируете смартфон.
  • Профили конфигурации. Никакие профили (например, для получения бета-версий iOS или корпоративные) не могут быть установлены. Устройство не может быть зарегистрировано в контролируемом режиме.

Остальные функции смартфона остаются в работе — устройством можно пользоваться, как обычно.

Как сделать исключение?

Apple позволяет исключить отдельные приложения или веб-сайты из ограничений «Режима блокировки».

Во время просмотра веб-сайта:
  • Нажмите «Настройки страницы» → «аА»
  • Выберите «Настройки веб-сайта» и выключите режим блокировки.
Чтобы исключить приложение:
  • Откройте «Настройки» → «Конфеденциальность и безопасность»
  • В разделе «Безопасность» выберите «Режим блокировки»
  • Выключите тумблер возле тех приложений, которые хотите исключить.
Если приложения в этом списке нет, значит оно не запускалось после включения «Режима блокировки» или же его работа никак не ограничивается.

Вывод

«Режим блокировки» нужен далеко не всем. Направленные хакерские атаки могут быть направлены на людей, занимающихся общественной или политической деятельностью, например, журналистов, инсайдеров, расследователей и так далее. 

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Источник:
Apple
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Комментарии

+3968
Gabriel
Ждём режим самоуничтожения.
Правда нужно будет докупить детонатор за 129,99$
Иначе не бабахнет)))
Вчера в 20:56
#
+6
privetsluni
пользователи айфонов всё больше и больше напоминают жителей эпохи барокко в кудрявых париках с постоянными дворцовыми переворотами и боязнью, что из айклауда украдут их приватные фотографии эротического характера 🤣
Вчера в 21:45
#
kardigan
+2824
kardigan privetsluni
Хороший комент-как будто утром с той ноги встал! С такими блоками легче кнопочный взять и перестать парится, что чья то тень охотится за тобой!
час назад в 01:23
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