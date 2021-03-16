





В четвертой бета-версии iOS 14.5 обнаружили поддержку обновлений безопасности системы, которые можно ставить отдельно от функциональных апдейтов. Такие обновления уже давно есть на Android, macOS и Windows 10, и теперь Apple добавляет их и на iOS.Нет информации, как именно будут выходить такие обновления и как будут устанавливаться — возможно, что это ранний тест новой функции, и появится она вообще в iOS 15. Также нужно помнить, что Apple продолжает формально обновлять iOS 12 только ради улучшения безопасности — с учетом того, что на «пенсию» с iOS 14 уходят такие популярные смартфоны компании, как iPhone 6s и SE, компания может еще долгое время поддерживать их такими апдейтами безопасности. Ну и в любом случае это хороший способ быстро закрыть уязвимость, например, для джейлбрейка, без обновления всей системы.