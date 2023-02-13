В Opera скоро появится встроенный ChatGPT

Фархад

Opera ChatGPT

Разработчики Opera сделали ставку на искусственный интеллект и анонсировали интеграцию ChatGPT в свой веб-браузер.

По словам вице-президента Opera по маркетингу и коммуникациям Яна Стандела, первоначально ChatGPT будет использоваться для создания резюме статей и отдельных страниц. Новый инструмент получит специальный значок справа от адресной строки. При нажатии на него откроется боковая панель с чат-ботом, в которой будет представлен маркированный обзор просматриваемой страницы.



Пока компания не раскрывает точных сроков запуска этой функции, но обещает, что она станет доступна пользователям «очень скоро».

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Источник:
Engadget
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Комментарии

Lord
+547
Lord
Опера всегда на шаг впереди всех браузеров.
8 минут назад
#
+853
Ufoer
Народ, кто знает в чем проблема, перестал работать 4к в ютубе в опере. Обновления не помогают. И это давно уже, хотя раньше был. В хроме все ок, приходится отдельно для ютуба держать окно хрома. На ноуте все работает и такой проблемы нет.
6 минут назад
#
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