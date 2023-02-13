В Opera скоро появится встроенный ChatGPT

Разработчики Opera сделали ставку на искусственный интеллект и анонсировали интеграцию ChatGPT в свой веб-браузер.По словам вице-президента Opera по маркетингу и коммуникациям Яна Стандела, первоначально ChatGPT будет использоваться для создания резюме статей и отдельных страниц. Новый инструмент получит специальный значок справа от адресной строки. При нажатии на него откроется боковая панель с чат-ботом, в которой будет представлен маркированный обзор просматриваемой страницы.Пока компания не раскрывает точных сроков запуска этой функции, но обещает, что она станет доступна пользователям «очень скоро».