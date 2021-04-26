Для добычи некоторых криптовалют, таких как биткоин, уже давно используются специализированные устройства для майнинга — так называемые ASIC. Они состоят из десятков, сотен или даже тысяч процессоров, которые предназначены только для «копания» определенной криптовалюты, что делает их выгоднее обычных CPU или GPU «широкого профиля».
И теперь известная в кругах майнеров компания Bitmain представила «царя ASIC» Antminer E9. Он предназначен для добычи эфира, и делает это в разы лучше видеокарт: по словам производителя, его хэшрейт достигает 3 ГХ/с, что сравнимо с 25 топовыми видеокартами RTX 3090. При этом энергии он потребляет до 2556 Вт — в среднем как 10 RTX 3090 в майнинге, ну а цена на него указана в размере $20 000 — приблизительно как за 6 RTX 3090. В общем и целом, такое устройство может приносить в день до $250 или 19 000 рублей, а окупиться оно теоретически может всего за 3 месяца.
Казалось бы, такое устройство точно сделает майнинг на видеокартах невыгодным — как минимум в глазах держателей крупных ферм. Однако на деле все печальнее для геймеров: дело в том, что это далеко не первый ASIC для добычи эфира, и, как мы видим, эту криптовалюту продолжают добывать в основном на видеокартах. Все дело в том, что такие ASIC — буквально штучный товар, очереди на который растягиваются временами на полгода, а их реальная стоимость нередко в 2-3 раза превышает рекомендованную.
С учетом сложности нового Antminer E9 он едва ли станет массовым и будет предлагаться всем желающим за рекомендованный ценник. Так что скорее всего майнинг эфира на видеокартах из-за него не исчезнет — но, разумеется, помечтать об этом можно.
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