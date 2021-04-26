





Для добычи некоторых криптовалют, таких как биткоин, уже давно используются специализированные устройства для майнинга — так называемые ASIC. Они состоят из десятков, сотен или даже тысяч процессоров, которые предназначены только для «копания» определенной криптовалюты, что делает их выгоднее обычных CPU или GPU «широкого профиля».И теперь известная в кругах майнеров компания Bitmain представила «царя ASIC» Antminer E9. Он предназначен для добычи эфира, и делает это в разы лучше видеокарт: по словам производителя, его хэшрейт достигает 3 ГХ/с, что сравнимо с 25 топовыми видеокартами RTX 3090. При этом энергии он потребляет до 2556 Вт — в среднем как 10 RTX 3090 в майнинге, ну а цена на него указана в размере $20 000 — приблизительно как за 6 RTX 3090. В общем и целом, такое устройство может приносить в день до $250 или 19 000 рублей, а окупиться оно теоретически может всего за 3 месяца.Казалось бы, такое устройство точно сделает майнинг на видеокартах невыгодным — как минимум в глазах держателей крупных ферм. Однако на деле все печальнее для геймеров: дело в том, что это далеко не первый ASIC для добычи эфира, и, как мы видим, эту криптовалюту продолжают добывать в основном на видеокартах. Все дело в том, что такие ASIC — буквально штучный товар, очереди на который растягиваются временами на полгода, а их реальная стоимость нередко в 2-3 раза превышает рекомендованную.С учетом сложности нового Antminer E9 он едва ли станет массовым и будет предлагаться всем желающим за рекомендованный ценник. Так что скорее всего майнинг эфира на видеокартах из-за него не исчезнет — но, разумеется, помечтать об этом можно.