

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении поправки об отмене техосмотра для личных автомобилей россиян. Об этом сообщают несколько российских СМИ, в том числе «РИА-Новости».



Согласно источнику, с 1 января 2022 года больше не будут обязаны проходить техосмотр владельцы, автомобилей, использующие их исключительно в личных целях. Кроме того, за передвижение без действительной диагностической карты больше не будут штрафовать. Сотрудники ГИБДД больше не имеют права проводить «техосмотр на обочине», если водитель ранее уже прошел техосмотр в автотехцентре.



При этом для некоторых категорий граждан и жизненных ситуаций обязанность проходить ТО сохраняется. Например, ничего не изменится для тех автовладельцев, кто использует свою машину для работы — таксисты, водители маршрутных такси и автобусов, а также грузовиков и спецтехники. Кроме того, однократно пройти техосмотр потребуется перед сменой собственника авто и постановкой его на учет в ГИБДД — без диагностической карты в регистрации откажут. Это правило распространяется на автомобили старше четырех лет с момента их производства. Пройти ТО придется и после изменения конструкции или замене основных агрегатов авто.



В пояснительной записке к пакету поправок отмечалось, что на данный момент процент ДТП, произошедших именно по причине технической неисправности авто, составляет около 1%. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что депутатам поступало множество жалоб от граждан на текущие положения закона — россияне говорили, что прохождение ТО уже давно стало формальностью и практически никто не проходил его по-настоящему.





