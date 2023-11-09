В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться

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«Магнит» выкупил у российского подразделения AliExpress маркетплейс KazanExpress. Теперь он является единственным владельцем этого сервиса. Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.



«Магниту» перейдёт всё имущество KazanExpress, как физическое, так и интеллектуальное: технологическая платформа, склады, пункты выдачи, автопарк и т. п. KazanExpress будет работать под руководством нынешнего менеджмента как отдельное подразделение «Магнита». Приложение, сайт, пункты выдачи, склады и транспорт маркетплейса сменят название — они будут работать под новым брендом «Магнит Маркет». Выдача товаров будет осуществляться в магазинах «Магнит» по всей стране.



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KazanExpress был открыт в 2017 году в Казани. Особенность этого маркетплейса заключается в доставке товаров на следующий день после оформления заказа, что выгодно отличает его на фоне конкурентов и того же AliExpress, который доставляет покупки по несколько недель, а то и месяцев. В 120 российских городах открыто около 500 пунктов выдачи KazanExpress, ассортимент маркетплейса составляет примерно 1,5 товаров, его услугами каждый месяц в среднем пользуются 5 миллионов россиян.