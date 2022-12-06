В России предложено создать реестр запрещенных игр, как и с экстремистскими материалами

«Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов».

В список предлагают внести игры вредные для детей, что, предположительно, повлияет на производителей. Об этом сообщает ТАСС.Предложение выдвинул председатель комиссии и глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев, отмечая, что в данный момент такого реестра не существует. Политик ссылается на то, что «во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация».По мнению Киселёва, подобные меры станут препятствием для разработчиков для создания сомнительного контента: