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В России предложено создать реестр запрещенных игр, как и с экстремистскими материалами

Артем
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В список предлагают внести игры вредные для детей, что, предположительно, повлияет на производителей. Об этом сообщает ТАСС. 

Предложение выдвинул председатель комиссии и глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев, отмечая, что в данный момент такого реестра не существует. Политик ссылается на то, что «во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация». 

По мнению Киселёва, подобные меры станут препятствием для разработчиков для создания сомнительного контента:

«Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов».
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+4142
Gabriel
Глупая затея.
Реестр то создать можно, но что это даст?
В наше время интернета в каждом чайнике скачать можно все что угодно.
Самым правильным было бы достать из забвения такой ресурс как Рутрекер , вкачать в него денег и превратить в большую площадку с бесплатным доступом( донаты приветствуются) всем врагам назло
И конечно государство которое посодействует совершенно не на официальном уровне будет разводить руками и говорить: Пираты?, да вы что?!!!)))
Я против пиратства , но в такие времена пара шхун с пушками должны стоять в порту)
Сегодня в 18:55
#
+4466
Carter_Mayers
Пусть себе свой реестр в очко запихают, клоуны хреновы. Устроили тут Иран или Северную Корею, сами чинуши дебилы помешались на каком-то «оголтелом патриотизме» а на деле показуха и очередная попытка взять всех под полный контроль. Не стоит потом удивляться, почему уезжают из страны или вообще бегут, тронут игры и пошли нах, последняя капля будет. Не стоит забывать о том, сколько лямов геймеров в РФ и это люди абсолютно сейчас разных возрастов. Если у самих мозгов нет, что выехать из-за санкций теперь никуда не могут, так решили всех запереть окончательно походу. Скоро СССР с современной Россией покажется страной свобод просто
Сегодня в 19:00
#
+824
Ufoer
Ну так игры на минуточку имеют возрастной ценз так-то. И если школьник Ваня играет в гта, то это проблема его родителей, которые ему эту игру купили или не следят за тем, во что их чадо играет. Вот как обычно у нас прикрываясь якобы заботой о детях, всякий бред нам пытаются всучить.
Сегодня в 19:02
#
tellurian
+4803
tellurian
Почему они решают за меня и моих детей во что нам играть?
Я детей воспитываю не для этих чиновников.
час назад в 21:09
#
+41
arnikrock
Тогда надо,в первую очередь, надо бы контролировать переводы текстов голливудских и персонажей самих русских фильмов на чистый и красивый русский язык, без выражений, типа "мать его.." и без сексуальных грязных сцен ради благотворности душ человеческих. И для цензуры сотен тысяч фильмов иностранных и российских надо создать целую и финансированную государством организацию. Иногда такую белеберду услышишь из уст сценических в кино, блевать тянет.
57 минут назад
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