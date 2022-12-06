Авито запускает фильтр поиска по товарам из IKEA

Благодаря опции можно будет найти как б/у, так и новые товары бренда. Также Авито планирует запустить отдельный лендинг с товарами ИКЕА из разных категорий.
Для поиска по товарам шведского бренда, фильтр «Товары ИКЕА» поделили на несколько категорий:
- Мебель и интерьер
- Другое
- Компьютерные столы и кресла
- Кровати, диваны и кресла
- Кухонные гарнитуры
- Освещение
- Подставки и тумбы
- Предметы интерьера, искусство
- Столы и стулья
- Текстиль и ковры
- Шкафы, комоды и стеллажи
- Посуда и товары для кухни
Сейчас на Авито можно найти более 88 тысяч предложений о продаже предметов для дома от IKEA. Поклонники скандинавского стиля смогут выбрать мебель в духе Сканди из более миллиона предложений.
Осенью 2022 года, спрос на товары бренда вырос в 2,6 раза в сравнении с прошлым годом. Чаще всего искали текстиль и ковры, товары для декора, а также шкафы, комоды, стеллажи и мягкая мебель.