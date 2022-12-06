Авито

Авито запускает фильтр поиска по товарам из IKEA

Артем
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Благодаря опции можно будет найти как б/у, так и новые товары бренда. Также Авито планирует запустить отдельный лендинг с товарами ИКЕА из разных категорий.

Для поиска по товарам шведского бренда, фильтр «Товары ИКЕА» поделили на несколько категорий:

  • Мебель и интерьер
  • Другое
  • Компьютерные столы и кресла
  • Кровати, диваны и кресла
  • Кухонные гарнитуры
  • Освещение
  • Подставки и тумбы
  • Предметы интерьера, искусство
  • Столы и стулья
  • Текстиль и ковры
  • Шкафы, комоды и стеллажи
  • Посуда и товары для кухни


Сейчас на Авито можно найти более 88 тысяч предложений о продаже предметов для дома от IKEA. Поклонники скандинавского стиля смогут выбрать мебель в духе Сканди из более миллиона предложений. 

Осенью 2022 года, спрос на товары бренда вырос в 2,6 раза в сравнении с прошлым годом. Чаще всего искали текстиль и ковры, товары для декора, а также шкафы, комоды, стеллажи и мягкая мебель.
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Комментарии

tellurian
+4803
tellurian
Главное, чтобы продавцы честно писали и авито поверила, что не фейк.
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