В России создали замену A-GPS. Навигация снова станет быстрой и точной





По данным ТАСС, в России были проведены испытания системы коррекции навигации, которая увеличивает точность позиционирования до 2-3 см в статике и до 5-7 см в движении. Её разработкой и тестированием занимается ФГУП «Космическая связь».



Система коррекции будет использоваться в связке с ГЛОНАСС, и всё это в перспективе может стать заменой GPS с функцией коррекции A-GPS.



Ранее стало известно, что компании Qualcomm и MediaTek заблокировали в России возможность использования A-GPS. Эта технология задействует интернет для более быстрого подключения к спутникам, что увеличивает скорость работы и точность навигации. Отключение A-GPS не оказало сильного влияния на российских пользователей, хотя в отдельных случаях навигация замедлилась и ухудшилась.



В перспективе власти США могут отключить Россию от системы навигации GPS (корректнее называть её NAVSTAR GPS), но это произойдёт не ранее 2026 года, когда она будет переведена на использование технологии следующего поколения GPS IIIF.

