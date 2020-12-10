Джинкс
Начиная с сегодняшнего дня (10 декабря) в России начался открытый бета-тест League of Legends: Wild Rift. Это мобильная версия игры в жанре MOBA («многопользовательская онлайновая боевая арена» — жанр, сочетающий в себе элементы стратегий в реальном времени и ролевых игр и выделяющийся схожестью с DotA) от студии Riot Games. В честь этого события разработчики приготовили специальное мероприятие.



Напомним, в жанре MOBA две команды игроков сражаются друг с другом. Каждый игрок управляет одним персонажем из определённого списка доступных героев, отличающихся характеристиками и способностями. В течения матча персонажи прокачивают свои умения, становясь сильнее, а также приобретают различное снаряжение. Основной целью является уничтожение главного здания вражеской команды.

Ноксианские братья

В честь запуска League of Legends: Wild Rift в России сегодня стартует мероприятие «Ноксианские братья», которое продлится до 23 декабря. Выполняя специальные задания игроки смогут разблокировать доступ к персонажам Дариус и Дрейвен. Сегодня игрокам предстоит сыграть четыре матча и использовать абсолютное умение 12 раз за игру.

Событие

Стоит отметить, что Wild Rift — это не просто порт игры с ПК, студия Riot Games полностью адаптировала управление и интерфейс League of Legends под экраны мобильных устройств. Мы поиграли в новинку и решили поделиться своими впечатлениями.



League of Legends: Wild Rift полностью переведена на русский язык, включая текст и озвучку. Что касается звука, то он в игре очень достойный. Особенно во время игры в наушниках ощущается, что разработчики поставили задачу сделать полноценный проект вместо порта на скорую руку. Все доступные чемпионы разговаривают знакомыми по десктопной версии фразами.

League of Legends: Wild Rift

С графикой LoL: Wild Rift то же полный порядок, на совместимых устройствах имеется режим 60 FPS и возможность активации высоких настроек. Визуально игра выглядит очень приятно и почти не уступает ПК-версии. Чемпионы не потеряли своих узнаваемых образов. У текстур высокое разрешение, а эффекты, включая тени, проработаны очень хорошо. Стоит сразу отметить, что этим всем придется пожертвовать в угоду производительности на бюджетных устройствах.

League of Legends: Wild Rift

К слову о производительности, игра, судя по отзывам в Google Play довольно качественно оптимизирована для работы на бюджетных и устройствах. В нашем случае League of Legends: Wild Rift отлично демонстрирует себя на максималках со включенным режимом 60 FPS, тормозов и лагов на протяжении 6-8 матчей замечено не было.

League of Legends: Wild Rift

Поиск матчей, в отличие от конкурентов, работает очень быстро. Подбор напарников и соперников буквально занимает несколько секунд. Загрузки то же очень быстрые.

Загрузка League of Legends: Wild Rift

Интерфейс стартового экрана чист и не перегружен многочисленными элементами. Всё самое необходимое расставлено по краям экрана, а в правом нижнем углу красуется заметная кнопка Play. Wild Rift хочется поставить в пример некоторым разработчикам интерфейсов для мобильных игр. Пользуемся случаем и передаем привет PUBG и Call of Duty: Mobile, чьи стартовые экраны чересчур замусорены различными активностями и «акциями», а это в свою очередь отпугивает неподготовленных игроков.

League of Legends: Wild Rift

При первом входе в League of Legends: Wild Rift вам предложат пройти обучение, чтобы изучить все особенности игрового процесса и управления. За управление RIOT Games то же хочется похвалить, на наш взгляд у них отлично получилось адаптировать свой ПК-проект для сенсорных экранов. Все элементы контроля персонажем интуитивно понятны и очень удобны. Также стоит отметить функции приоритета атаки. К примеру, вы можете автоматизировать свою автоатаку, выбрав в приоритете «чемпионов», «вышки» или «миньонов». Таким образом в зависимости от выбора ваш персонаж в радиусе своей атаки будет наносить урон определенным целям по умолчанию.

League of Legends: Wild Rift

LoL: Wild Rift — достойная замена Vainglory, из которой продолжается отток игроков. Также стоит отметить, что этот релиз не останется незамеченным среди фанатов десктопной «лиги». Помимо этого, игру можно порекомендовать любителям жанра MOBA и тем, кому порядком поднадоела Arena of Valor. Позднее студия RIOT Games обещает выпустить Wild Rift на консолях, но на каких и в каком виде пока не сообщается.

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