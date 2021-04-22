В Швейцарии появился робот-бармен. Оставили бы ему чаевые? pic.twitter.com/i8tz9hO0pk — iGuides (@iguides_ru) April 22, 2021







Знакомьтесь, это Barney, робот-бармен, который знает множество различных рецептов коктейлей и умеет их смешивать. А еще он очень плохо шутит, но иногда у него получается.Создатели Barney надеятся, что он будет пользоваться популярностью среди владельцев отелей и баров, которые хотят ограничить человеческие контакты в периоды пандемии. Заказать себе напиток у робота-бармена можно с помощью специального приложения для смартфона.Одна из шуток Barney о том, что ему предложили роль в новом фильме о терминаторе.