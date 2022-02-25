



Компания Microsoft продемонстрировала обновлённое меню задач, которое скоро появится в Windows 11. Оно уже тестируется в сборках операционной системы, предназначенных для «предварительной оценки».Меню задач адаптировано для планшетов и гибридных устройств с сенсорными экранами. Оно гораздо меньше, на нём скрыты иконки приложений, а также кнопки поиска, виджетов и вызова стартового меню «Пуск». При этом отображается время, дата, состояние подключения к сети и уровень заряда аккумулятора. При желании жестом свайпа вверх можно вызвать полную версию меню — с более крупными значками, чем в десктопном режиме.





Виджеты в Windows 11 тоже были переработаны — в них больше информации и динамически обновляемого контента, а лента новостей стала более персонализированной. Кроме того, добавлено 37 новых эмотиконов из коллекции Emoji 14, которая уже доступна в новых версиях iOS и Android.



Все эти нововведения доступны в свежей сборке Windows 11, которая вышла в ветке Dev Channel. Чтобы установить её, нужно присоединиться к программе Windows Insider, а этом можно сделать через «Параметры» в разделе «Обновление Windows». Все пользователи Windows 11 получат доступ к этим новшествам через несколько месяцев с выпуском очередного крупного апдейта.







