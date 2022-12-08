Яндекс Музыка

В «Яндекс Музыке» появились персональные подборки клипов на основе музыки, которую вы любите

Александр


В «Яндекс Музыка» появилось «Время клипов» — персональная подборка клипов на любимые треки, основанная на системе рекомендаций. Подборка автоматически формируется для каждого пользователя на основе его музыкальных предпочтений.

В одно нажатие подборка запустит клипы на любимые треки и предложит новые клипы, как знакомых музыкантов, так и артистов с похожим вайбом и жанром. Клипы ближе знакомят пользователей с артистом и его взглядом на визуализацию собственного творчества.

«Время клипов» подстраивается под реакцию пользователя и моментально меняется: для этого рекомендации анализируют множество параметров, среди которых треки, отмеченные лайком, пропуски клипов, глубина их просмотра и многое другое. Большая часть контента во «Времени клипов» представлена в разрешении Full HD и HD.

«Время клипов» доступно обладателями подписки «Яндекс Плюс» в свежей версии приложения «Яндекс Музыки» на iOS и Android, а также в разделе «Музыка» в приложении «Кинопоиск» на смарт-телевизорах.
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Комментарии

Lord
+541
Lord
Действительно, поглядел клипы со Стингом 👍
2 часа назад в 16:51
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Виктор Смирнов
+4
Виктор Смирнов
Убрали основных известных исполнителей, ни Майкла Джексона, ни Депеш Мод нет. Зачем такая подписка?
час назад в 17:34
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