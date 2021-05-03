





Ни для кого не секрет, что компания Apple раз в год обновляет свои смартфоны, и новые iPhone 13 скорее всего выйдут в начале осени. И, разумеется, до анонса мы не сможем со стопроцентной вероятностью говорить, как новинки будут выглядеть, однако в интернете уже хватает чертежей и даже фото предрелизных образцов, которые приоткрывают завесу тайны.И теперь индийский ютубер Вакар Хан, который уже много раз делал рендеры на основе слухов и чертежей, выпустил ролик о том, как может выглядеть iPhone 13. Одно из главных изменений заключается в том, что камера теперь станет диагональной — разнесение модулей позволит лучше оценивать глубину кадра. Кроме того, изменится и «челка»: увы, не стоит ожидать, что она пропадет, но вот уменьшиться она точно может.При этом не в ущерб Face ID или камере — просто отверстие динамика будет перенесено выше, что позволит разместить сенсоры в челке не в один ряд, а в два. Во всем другом каких-либо серьезных изменений нет: судя по всему, смартфоны сохранят «угловатый» дизайн iPhone 12, что не удивительно: Apple редко меняет внешний вид своих гаджетов каждый год.