Вышли третьи бета-версии iOS и iPadOS 17.4, watchOS 10, а также macOS Sonoma 14.4 для разработчиков

Артем
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Сегодня, 13 февраля, компания Apple выпустила третьи бета-версии macOS Sonoma, watchOS 10 и tvOS 17 для разработчиков.

iOS 17.4 вносит изменения в работу App Store и приложений в странах ЕС, открывая доступ к альтернативным маркетплейсам, платежным системам, поддержке сторонних браузеров и доступу NFC для банков и сторонних поставщиков платежных услуг. Эти функции доступны только в Европе и не будут доступны в других странах.

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Также с запуском iOS 17.4 Apple станут доступны облачные игровые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce NOW. Мини-игры, чат-боты и плагины теперь могут использовать систему покупок в приложении.

Добавлены новые эмодзи, текстовые расшифровки в приложении «Подкасты», поддержка использования SharePlay с HomePod, «Секундомер» и многое другое.

В watchOS 10 и macOS Sonoma 14.4 также добавили новые реакции и настройки для Apple Vision Pro.

О более подробных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельной статье.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Вышла
2 часа назад в 21:54
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