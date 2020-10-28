По сведениям Windows Central, компания Microsoft собирается внести крупные изменения в интерфейс операционной системы Windows 10. Они затронут меню «Пуск, «Проводник», «Центр уведомлений» и многие другие аспекты. Кроме того, будет улучшена анимация и появится несколько новых возможностей.
Последние несколько лет Microsoft почти никак не меняет Windows 10, операционная система получает лишь незначительные изменения, которые не сказываются на её интерфейсе и функциях. Обновление, которое выйдет в 2021 году, прежде всего будет нацелено на изменениях в интерфейсе.
Новый интерфейс уже разрабатывается и носит кодовое название Sun Valley, а обновление Windows 10, запланированное к релизу на следующий год, называется Cobalt. Во внутренней документации Microsoft указано, что новшества вводятся для того, чтобы «опыт работы с Windows 10 соответствовал духу времени и ожиданиям пользователей от современной и легковесной операционной системы».
Интерфейс Sun Valley разрабатывается командой Windows Devices and Experiences под руководством Паноса Паная, который с февраля 2020 года занимает в Microsoft должность Chief Product Officer.
Ожидается, что Microsoft перенесёт в Windows 10 интерфейс, который изначально создавался для Windows 10X — операционной системы, предназначенной для гибридных устройств с двумя экранами. Windows 10X ещё не вышла, а выпуск двухэкранного ноутбука Microsoft был отложен на неопределённый срок.
Что касается планшетного режима, то он тоже будет оптимизирован — например, появится улучшенная клавиатура с дополнительной эмодзи-панелью. Эта клавиатура уже есть в тестовой сборке Windows 10, которая распространяется через канал Dev в рамках программы Windows Insider.
Изменения в дизайне затронут оболочку Windows Shell, встроенные приложения, диалоговые окна и те элементы интерфейса, которые перешли в Windows 10 из предыдущих версий Windows. Всё это получит поддержку тёмной темы оформлений — она будет доступна даже там, где её не было прежде.
Обновлённое оформление Windows 10 можно будет считать эволюционным развитием Fluent Design. Microsoft не станет запускать новый «язык дизайна», но постепенно обновит как внешний вид Windows 10, так и интерфейс своих приложений на Android и iOS.
Microsoft планирует подготовить разработку Sun Valley к июню 2021 года. Это значит, что обновление Windows 10 с этим интерфейсом может быть выпущено следующей осенью.
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