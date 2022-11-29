Xiaomi 13 еще не вышел, но уже со свистом «объехал» iPhone 14 Pro Max по важному параметру

В сети появилась информация о тестах аккумулятора будущего Xiaomi 13. Её опубликовала сама компания.Генеральный директор и основатель Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал в китайской соцсети Weibo статистические данные, сравнивающие еще не вышедший флагман Xiaomi 13 с другими смартфонами 2022 года. Например, в графике присутствует iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, Xiaomi 12S Ultra, Huawei P50 Pro и так далее.Согласно предоставленным данным, которые можно считать официальными, будущий Xiaomi 13 оказался автономнее, чем все остальные флагманы текущего года. Он набрал на 9 баллов больше, чем iPhone 14 Pro Max, на 28 баллов обогнал Huawei P50 Pro и на 30 баллов — Samsung Galaxy S22 Ultra.Лей Цзюнь поделился некоторыми подробностями о Xiaomi 13. Например, теперь мы знаем емкость его аккумулятора — 4500 мАч. Гендиректор написал, что инженерам было очень сложно установить такую батарейку в тонкий и компактный корпус будущего флагмана. При этом он сказал, что у смартфона, а теперь его