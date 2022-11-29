Xiaomi 13 iPhone 14 Pro Max Xiaomi

Xiaomi 13 еще не вышел, но уже со свистом «объехал» iPhone 14 Pro Max по важному параметру

Олег

Xiaomi 13


В сети появилась информация о тестах аккумулятора будущего Xiaomi 13. Её опубликовала сама компания.

Генеральный директор и основатель Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал в китайской соцсети Weibo статистические данные, сравнивающие еще не вышедший флагман Xiaomi 13 с другими смартфонами 2022 года. Например, в графике присутствует iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, Xiaomi 12S Ultra, Huawei P50 Pro и так далее.

Согласно предоставленным данным, которые можно считать официальными, будущий Xiaomi 13 оказался автономнее, чем все остальные флагманы текущего года. Он набрал на 9 баллов больше, чем iPhone 14 Pro Max, на 28 баллов обогнал Huawei P50 Pro и на 30 баллов — Samsung Galaxy S22 Ultra.

Xiaomi 13

Лей Цзюнь поделился некоторыми подробностями о Xiaomi 13. Например, теперь мы знаем емкость его аккумулятора — 4500 мАч. Гендиректор написал, что инженерам было очень сложно установить такую батарейку в тонкий и компактный корпус будущего флагмана. При этом он сказал, что у смартфона «время автономной работы достаточно», а теперь его «больше беспокоят ширина и толщина телефона»

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Источник:
Xiaomi
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Комментарии

Артем Художник
+14
Артем Художник
Xiaomi 77 еще не изобрели а он со свистом обошёл iPhone 15
2 часа назад в 08:40
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+4468
Carter_Mayers
Да ну блин, китайцы были норм, когда их флагманы стоили сорокет максимум. Сравнивать скажем iPhone Pro Max и Samsung Galaxy Ultra с Сяоми или Хуавей пусть и при плюс-минус одинаковой цене просто язык не поворачивается. Есть просто хорошие бренды, которыми не стыдно пользоваться, к которым привыкаешь и ясно за что отдаёшь деньги, а есть посредственный проходняк, которым не стыдно пользоваться только как рабочим устройством за небольшие деньги. Но никак за 90-100+ тысяч
2 часа назад в 08:52
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kardigan
+2903
kardigan
Ключевые слова «не вышел, но уже обогнал того, кто вышел!»
2 часа назад в 09:07
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