



В Министерстве промышленности КНР прошел сертификацию первый смартфон от Xiaomi со складывающимся экраном. Предположительно в марте он будет презентован официально.



Согласно китайским источникам, смартфон получит флагманские характеристики и основной OLED-экран с диагональю 8,03 дюйма от компании Samsung. Размер внешнего дисплея составит 6,38 дюйма. В интернет несколько раз утекали случайные фотографии инженерного образца будущей новинки — девайса, раскрывающегося подобно книжке и очень похожего на Galaxy Fold. Отверстия фронтальной камеры на фото не было видно. На более ранних рендерах камера изображена как выдвигающийся модуль.











Аналитики возлагают большие надежды на этот релиз, так как Xiaomi известна своей лояльной ценовой политикой. Если первый складной смартфон от китайского бренда будет стоить дешевле конкурентов, это послужит хорошим стимулом для рынка гибких девайсов и поможет им стать более массовыми. Самым доступным гибким смартфоном на данный момент является Samsung Galaxy Z Flip, за который в России придется отдать около 80 тысяч рублей.





