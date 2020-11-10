Виртуальный оператор сотовой связи Yota объявил о запуске нового сервиса «Yota Деньги», который позволяет совершать денежные переводы со счёта телефона на банковские карты, оплачивать интернет, мобильную связь, коммунальные услуги, пополнять карту «Тройка» и многое другое.
Сервис доступен на сайте money.yota.ru и работает в браузере на любых устройствах (ПК, смартфоны и планшеты).
Клиенты смогут переводить средства на номера Yota без комиссии, при переводах на номера других сотовых операторов и банковские карты она составит 3%. Сумма перевода на карту не должна быть менее 49 рублей.
«В Yota мы всегда стремимся обеспечить пользователей полезными и удобными продуктами и качественным сервисом. И поэтому мы запускаем сервис „Yota Деньги“, который позволит осуществлять множество регулярных финансовых операций онлайн в любое удобное время», — прокомментировал директор по финансовым продуктам Yota Тимур Шалекенов.
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